Spotify als Wecker einrichten: So lasst ihr euch mit Musik wecken

Spotify Weckruf Nokia 7 Plus

Spotify versorgt euch jetzt nicht nur Tag und Nacht mit Musik. Android-Nutzer können sich von dem Dienst auch wecken lassen. Wie ihr die Funktion einrichtet, zeigen wir euch hier.

Richtig auf die Ohren gibt es morgens, wenn der Wecker laut klingelt und man schlecht gelaunt nach der Snooze-Taste tastet. Muss doch doch nicht sein, denken sich Spotify und Google und bieten gemeinsam eine Lösung an. Über die "Uhr"-App in Googles Betriebssystem Android könnt ihr euch mit passenden Playlisten des Musik-Streamingdienstes wecken lassen. Das Motto: Wohlige Klänge statt lautes Gebimmel.

Passendes Produkt o2 Free Unlimited

So wird Spotify zum Wecker

Die gute Nachricht zuerst: Ihr müsst kein Premium-Nutzer sein, um die Funktion zu nutzen. Das klappt auch mit der Gratis-Variante. Ein neues Smartphone braucht ihr dafür auch nicht. Das Zusammenspiel zwischen Wecker und Streaming-Dienst klappt ab Android 5.0 Lollipop. Das System ist mittlerweile vier Jahre alt, auf den meisten Geräten sollte neuere Software laufen. Einzige Voraussetzung ist: Die App "Uhr" von Google muss auf eurem Gerät installiert und auf dem neusten Stand sein. Um das zu prüfen, öffnet ihr den Play Store und schaut unter "Meine Apps und Spiele" nach, ob ein Update zur Verfügung steht.

Ist das gewährleistet, könnt ihr Spotify mit der "Uhr"-App verknüpfen. Dazu öffnet ihr die Anwendung und legt einen neuen Wecker an. Dann werdet ihr darauf hingewiesen, dass ihr neue Wecktöne auch vom Musik-Streamingdienst beziehen könnt. Nun müsst ihr lediglich noch euer Spotify-Konto mit der Uhr verknüpfen, in dem ihr im nächsten Schritt Spotify Music auswählt und daraufhin mit OK bestätigt. Nun könnt ihr zwischen euren zehn zuletzt gehörten Playlisten oder Künstler sowie Vorschlägen von Spotify mit passender Musik zum Wachwerden auswählen. Gezielt einzelne Songs lassen allerdings nicht auswählen.