Waipu TV: Preise, Sender, Abo-Pakete und Co. in der Übersicht

Wer will schon seine Lieblings-TV-Sendungen immer nur im Wohnzimmer sehen? Mit Online-TV-Anbietern wie waipu.tv seid ihr unabhängig von Fernsehgerät und Anschlussdose. Die Sendungen kommen auf euren Rechner, das Tablet oder Smartphone – natürlich auch in HD. Ihr könnt Sendungen aufzeichnen, das laufende Programm pausieren und vieles mehr. Hier erklären wir, was in waipu.tv alles drinsteckt, was ihr benötigt und was es kostet.

Inhaltsverzeichnis

Was sind die Vorteile am Fernsehen mit waipu.tv?

Fernsehen mit waipu.tv kombiniert Live-TV mit TV on demand: Seht das Live-Programm, wann es eben läuft. Oder streamt Filme und Serien, wann ihr das wollt. Wenn ihr einmal den Anfang eurer Live-Lieblingssendung verpasst, könnt ihr mit der Restart-Funktion (ab Programmpaket “Perfect Plus”) bis zu 150 Minuten an den Start der Sendung zurückspringen.

Ihr habt zu spät eingeschaltet? Mit waipu.tv kein Problem (© 2020 waipu.tv)

Online-TV am Laptop, Smartphone oder Tablet ist viel mobiler: Ihr seid nicht gebunden an einen bestimmten Raum und müsst auch kein TV-Anschlusskabel verlegen. Genießt das TV-Programm überall da, wo ihr Internetzugang habt – im Garten, im Bad, in der Küche ...

Je nach gebuchtem Programmpaket könnt ihr mit zwei, vier oder noch mehr Geräten gleichzeitig sehen. Kein Stress mehr in der WG, weil jeder gerade einen anderen Sender sehen will.

Ihr könnt bereits gestartete Sendungen pausieren – zeitversetztes Fernsehen also. Sehr praktisch, wenn mitten im spannendsten Tatort das Bier alle ist, aber keiner aufstehen mag. Pause-Taste drücken, Bier holen, später weiterschauen.

Und ihr könnt Sendungen aufzeichnen. Bis zu 100 Stunden Aufnahmespeicher stellt euch der Anbieter zur Verfügung. Dafür braucht ihr keine Festplatte oder Ähnliches, die Aufzeichnungen werden in der Cloud gespeichert.

Kann ich mit waipu.tv auch auf Reisen fernsehen?

Ja, das ist möglich. Dafür hat der Anbieter die Option “Unterwegs- und Reisenutzung”, die einen Großteil der Sender einschließt. Ihr könnt sie für drei Euro im Monat hinzubuchen, sie ist monatlich kündbar.

Was sind die technischen Voraussetzungen für waipu.tv?

Das Interessante an waipu.tv ist: Ihr braucht keine bestimmte Set-Top-Box oder müsst einen speziellen Vertrag mit eurem Internet-Provider abschließen. Egal, ob Kabel oder DSL, Hauptsache, euer Internetanschluss funktioniert und schafft mindestens 16 Mbit pro Sekunde für HD-Qualität – und euer Provider ist waipu.tv-Partner.

Waipu.tv arbeitet mit einem eigenen Glasfasernetz, das einige tausend Kilometer lang sein soll. Dessen Leitungen hat der Anbieter seit seinem Marktstart im Jahr 2016 mit unzähligen DSL- und Kabel-Providern verknüpft. Eine regelmäßig aktualisierte Liste der Partner findet ihr hier. Tipp: Sollte euer Anbieter nicht dabei sein, schickt waipu.tv über das Kontaktformular einen Hinweis.

Waipu.tv lässt sich auch via Handy nutzen (© 2017 CURVED)

Übrigens: Auch über das Mobilfunknetz könnt ihr waipu.tv schauen. Ihr braucht dann allerdings die Mobiloption – und reichlich Datenvolumen!

Waipu.tv schauen könnt ihr mit diesen Geräten:

am Windows- oder Apple-Rechner mit einem aktuellen Internet-Browser

mit Smartphones oder Tablets (Android und iOS) – die jeweils erforderliche App findet ihr unter dem Suchbegriff waipu.tv in den App-Stores

auf Smart-TVs mit Android TV. Für Samsung-Smart-TVs gibt es Einschränkungen: Sie sind erst ab dem Modelljahr 2017 kompatibel. Um waipu.tv auf eurem Samsung-TV zu installieren, müsst ihr die App aus dem Samsung-eigenen App-Store “Smart Hub” auf das Gerät herunterladen

mit älteren, nicht smarten Fernsehern oder mit dem Beamer, wenn ihr etwa Google Chromecast nutzt

mit der Amazon-Fire-Box oder dem Tablet

über Apple TV

Wenn ihr unsicher seid, ob eure Geräte mit waipu.tv funktionieren, werft mal einen Blick in den ausführlichen Hilfebereich des Anbieters.

Gibt es auch Einschränkungen beim waipu-Fernsehen?

Einen Zugriff auf die Mediatheken der Sender hat waipu.tv nicht, dafür gibt es andere, kostenlose Apps. Sendungen, die euch wirklich wichtig sind, könnt ihr aber geplant aufzeichnen.

Sendungen kommen bei waipu.tv mit einer leichten Zeitverzögerung von ca. 20 Sekunden an. Im normalen Fernsehbetrieb kein Problem. Es kann aber auch mal nerven, wenn etwa die Nachbarn beim WM-Finale schon jubeln und ihr das Tor noch nicht mal gesehen habt ...

Aus lizenzrechtlichen Gründen sind einige Funktionen bei einigen Sender nicht verfügbar. Zum Beispiel sind Aufnehmen und Pausieren bei den Sendern der ProSieben-Gruppe derzeit nicht möglich.

Wie bekomme ich waipu.tv?

Ganz einfach: Ihr eröffnet einen Account auf der Webseite waipu.tv. Wenn ihr Amazon-Prime-Nutzer seid oder eine Apple ID habt, könnt ihr euch mit den Log-in-Daten dieser Anbieter registrieren. Wenn nicht, gebt ihr eure E-Mail-Adresse an und ein sicheres Passwort ein.

Im nächsten Schritt fragt waipu.tv das Geburtsdatum ab – Nutzer unter 18 Jahren können waipu.tv übrigens nicht verwenden. Und schon kann es losgehen. Ihr habt jetzt einen Free-Account mit sehr eingeschränkten Funktionen. Den könnt ihr auf das “Comfort”- oder “Perfect Plus”-Paket umstellen und 30 Tage lang gründlich testen.

Pakete und Preise – das kostet waipu.tv

Wie groß der verfügbare Aufnahmespeicher ist, hängt von eurem Paket ab (© 2020 waipu.tv)

Waipu.tv gibt es in drei Paketen mit jeweils enorm vielen Sendern. Überlegt euch, was ihr wirklich sehen wollt, um das für euch beste Paket zu finden. Alle sind übrigens monatlich kündbar. Zum Ausprobieren gibt es das günstigere und mittlere Paket für einen Monat kostenlos. Alle hier genannten Preise und Pakete sind Stand Februar 2021.

Das günstigste Paket "Comfort" bietet für 5,99 Euro im Monat:

117 Sender in SD-Qualität

Aufnahmespeicher 50 Stunden

nutzbar mit 2 Geräten gleichzeitig

Pause-Funktion

Im Paket "Perfect Plus" bekommt ihr für 12,99 Euro monatlich:

162 Sender (davon 137 in HD)

Option: Pay-TV Sender (45 Sender für 7,99 Euro im Monat)

Aufnahmespeicher 100 Stunden

nutzbar mit 4 Geräten gleichzeitig

Pause-Funktion

Restart-Funktion

Der Name sagt es schon: Im dritten Paket "Perfect Plus Netflix" ist zusätzlich ein Abo für den beliebten Streaming-Dienst dabei. Welches Netflix-Abo ihr dazu buchen wollt, könnt ihr euch aussuchen:

Mit "Netflix Basis" (das kostet regulär 7,99 Euro) liegt der Gesamtpreis bei 19,49 Euro – ihr spart also monatlich 1,49 Euro.

(das kostet regulär 7,99 Euro) liegt der Gesamtpreis bei 19,49 Euro – ihr spart also monatlich 1,49 Euro. Wählt ihr "Netflix Standard" (Normalpreis 12,99 Euro), zahlt ihr 23,49 Euro – Ersparnis 1,49 Euro.

(Normalpreis 12,99 Euro), zahlt ihr 23,49 Euro – Ersparnis 1,49 Euro. Mit "Netflix Premium" (17,99 Euro) liegt ihr bei 27,49 Euro – hier spart ihr sogar 3,49 im Monat.

Sen Türkçe konuşmayı biliyor musun? Waipu.tv bietet auch türkische Pakete

Zwei Pakete mit TV-Programmen in türkischer Sprache hat waipu.tv zudem im Angebot. Es sind:

"Türk-Paketi" – das Paket für 9,99 Euro bietet:

32 Sender in türkischer Sprache (davon mindestens 25 in HD-Qualität)

73 deutsche Sender

nutzbar mit 4 Geräten gleichzeitig

Aufnahmespeicher 100 Stunden

Das Gesamtpaket "Perfect Plus + Türk-Option" für 22,99 Euro. Es enthält:

32 türkische Sender (davon mindestens 25 in HD-Qualität)

und den Umfang des “Perfect Plus”-Pakets

