Was ist Samsung Care+? Alles was ihr zur Handyversicherung wissen müsst

Samsung verkauft genauso wie Apple eine Handyversicherung. Hier erfahrt ihr, was Samsung Care+ ist, was es kostet und was es abdeckt. Außerdem haben wir noch einen Geheimtipp in Sachen Handyversicherungen für euch.

Tipp: Wir empfehlen diese Alternative zu Samsung Care+:

Jetzt Konditionen sichern Handyversicherung (Assurant) – vermittelt von American Express Dein Retter im Alltag & Urlaub: Jetzt dein Handy gegen zahlreiche Unfallschäden weltweit absichern. Zu fairen Konditionen, mit unbegrenzter Laufzeit. inkl. Samsung Care+ für Galaxy-Handys

Bis zu 6 Monate nach Handykauf buchbar Für zahlreiche Handymodelle

Keine Amex-Karte benötigt ab 11,49 € (z. B. Galaxy S25) Preis berechnen

Was ist Samsung Care+?

Samsung Care+ ist ein Versicherungsprodukt von Samsung, das über den Dienstleister "Assurant Europe" läuft – der gleiche Partner, wie bei AppleCare+ für das iPhone.

Der Schutz geht über das hinaus, was die gesetzlich vorgeschriebene Garantie vorgibt – und gilt sogar weltweit. Versichert sind z. B. auch Schäden durch Alltagsunfälle wie Stürze oder einem ungewollten Ausflug ins Wasser. Sogar eine Diebstahlversicherung ist gegen Aufpreis möglich.

Ihr könnt Samsung Care+ für Tablets und Smartwatches von Samsung buchen, und eben auch für die Galaxy-Smartphones. Die genauen Leistungen und der Preis variieren je nach Tarif und dem versicherten Gerät.

Bedenkt aber: Um Samsung Care+ buchen zu können, darf das Kaufdatum des Samsung-Geräts nicht länger als 6 Monate zurückliegen. Die Versicherung gilt maximal 2 Jahre. Eine Verlängerung darüber hinaus ist nicht möglich.

Die Preise von Samsung Care+ im Überblick

Wie viel Samsung Care+ kostet, hängt von eurem Galaxy-Gerät und der gewählten Versicherungsvariante ab. Hinzu kommen Selbstbeteiligungskosten im Schadensfall oder wenn das Gerät gestohlen wird.

Hier ein Beispiel anhand des Samsung Galaxy S25:

Option 1: Mit Unfallschutz

monatliche Kosten : 5,49 Euro (Weiterführung ohne Bindungsfrist)

: 5,49 Euro (Weiterführung ohne Bindungsfrist) Kosten über zwei Jahre: 109 Euro

109 Euro Selbstbeteiligung im Schadensfall: 45 Euro

Option 2: Mit Unfall- und Diebstahlschutz

monatliche Kosten : 9,49 Euro (Weiterführung ohne Bindungsfrist)

: 9,49 Euro (Weiterführung ohne Bindungsfrist) Kosten über zwei Jahre: 189 Euro

189 Euro Selbstbeteiligung im Schadensfall: 45 Euro

45 Euro Selbstbeteiligung bei Diebstahlschaden: 90 Euro

Gut zu wissen: Bestellst ihr ein neues Galaxy-Handy vor und bucht den Versicherungsschutz direkt hinzu, gewährt Samsung euch hin und wieder einen Preisnachlass.

Was deckt Samsung Care+ ab?

Generell gilt: Von der Versicherungsdauer ist abhängig, wie viele Schadensfälle abgedeckt werden. Bei einer 1-jährigen Bindung sind es bis zu zwei und bei einer 2-jährigen bis zu vier Schadensfälle.

Durch Samsung Care+ abgedeckt sind versehentliche Schäden wie:

Physische Beschädigungen des Displays – etwa Risse oder Bruchstellen, welche die ordnungsgemäße Nutzung des versicherten Geräts einschränken.

– etwa Risse oder Bruchstellen, welche die ordnungsgemäße Nutzung des versicherten Geräts einschränken. Schäden durch Flüssigkeiten – sofern diese unbeabsichtigt durch Verschütten zustande gekommen sind

– sofern diese unbeabsichtigt durch Verschütten zustande gekommen sind Schäden durch Krafteinwirkung – etwa Verbiegungen, die zum Beispiel das Aufladen des Akkus verhindern

– etwa Verbiegungen, die zum Beispiel das Aufladen des Akkus verhindern Weitere physische Schäden, die eine korrekte Nutzung der Software beeinträchtigen oder verhindern – ausgenommen sind rein optische Mängel.

Habt ihr die Option mit Diebstahlschutz gewählt, ersetzt Samsung euer Gerät außerdem bei einem Verlust komplett durch ein neues.

Generell steht euch mit Samsung Care+ ein telefonischer Service zur Verfügung, bei dem ihr euch melden müsst, sollte es zu einem Schadenfall oder Diebstahl kommen. Reparaturen finden in autorisierten Werkstätten mit Originalteilen statt.

Geheimtipp: Bucht diese Handyversicherung als Alternative

Bucht ihr die Assurant-Handyversicherung über American Express, ist sie nicht auf 2 Jahre beschränkt, wie es bei Samsung der Fall ist.

Die Vertragslaufzeit startet mit einer Mindestdauer von zwölf Monaten. Danach könnt ihr monatlich kündigen oder den Schutz ganz unkompliziert verlängern – ganz nach eurem Bedarf. So schützt ihr euer Galaxy-Smartphone noch länger.

Abgedeckt sind unter anderem:

Display- und Glasbruch

Schäden durch Sturz, Stoß oder Flüssigkeit

Kurzschluss sowie Totalschaden

Zubehörschäden (bis 200 Euro, wenn im Lieferumfang enthalten)

Optionaler Diebstahlschutz bei Buchung des Premium-Tarifs

Weitere Zusatzleistungen:

einmaliger kostenloser Batterietausch, falls die Kapazität unter 80 Prozent fällt

Reparatur durch von Samsung autorisierte Techniker mit Originalteilen

Kostenmäßig liegt die durch American Express vermittelte Handyversicherung von Assurant etwas über Samsung Care+. Für einen geringen Aufpreis habt ihr aber auch starke Vorteile.

Praktisch: Wer eine Amex-Kreditkarte besitzt, die am "Membership Rewards"- oder "PAYBACK"-Programm teilnimmt, kann einfach über die American-Express-Karte bezahlen und so zusätzlich Extrapunkte sammeln.

Fazit: Was ihr über Samsung Care+ wissen müsst

Mit Samsung Care+ seid ihr solide abgesichert – ob bei Displayschäden, Flüssigkeitsunfällen oder sogar Diebstahl (wenn gebucht). Die Versicherung gilt weltweit, ist direkt von Samsung und läuft zwei Jahre. Allerdings seid ihr an diese Laufzeit gebunden, eine Verlängerung ist nicht möglich – und der Abschluss muss spätestens sechs Monate nach Kauf erfolgen.

Die Assurant-Versicherung über American Express bietet euch dagegen mehr Spielraum: Ihr profitiert von einem monatlich kündbaren Vertrag nach dem ersten Jahr und könnt die Versicherung länger als 2 Jahre nutzen. Hinzu kommen Extras wie Zubehörschutz und ein einmaliger, kostenloser Akkutausch.

Kurz gesagt: Samsung Care+ ist ein praktisches Gesamtpaket – besonders direkt beim Kauf. Wer jedoch langfristig denkt oder mehr Flexibilität wünscht, fährt mit der Assurant-Variante via American Express möglicherweise besser.

