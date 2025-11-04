Unser großer Vergleich verrät, wie sich Xiaomi 15T und 15T Pro unterscheiden. Ist das teurere Modell den Aufpreis wert oder reicht auch die normale Variante? Wir stellen die beiden Geräte in allen wichtigen Bereichen gegenüber.
Inhaltsverzeichnis
- Wichtigste Unterschiede
- Technische Daten im Vergleich
- Design: Unterschiede kaum erkennbar
- Display: Xiaomi 15T Pro mit leichten Vorteilen
- Kamera-Vergleich: Xiaomi 15T vs. 15 T Pro
- Leistung: Xiaomi 15T Pro viel schneller
- Akkulaufzeit und Ladegeschwindigkeit
- Software-Updates: Xiaomi 15T Pro zukunftssicherer
- Preise im Vergleich: Was ist denn da los?
- Fazit: Xiaomi 15T oder 15T Pro?
Wichtigste Unterschiede
- Das Xiaomi 15T Pro ist einen Hauch kompakter, aber schwerer
- Beim 15T besteht der Rahmen aus Plastik, beim 15T Pro aus Alu
- Das Xiaomi 15T Pro hat die bessere Kamera
- Die Bildwiederholrate der Displays unterscheidet sich (144 Hz vs. 120 Hz)
- Das Xiaomi 15T Pro hat dünnere Display-Ränder
- Das Pro-Modell ist deutlich leistungsstärker
- Das Xiaomi 15T Pro lädt schneller auf (90 W vs. 67 W)
- Wireless Charging gibt's nur beim 15T Pro (50 W)
✓ 20 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr
✓ 1 € Anzahlung
✓ 30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr
✓ 1 € Anzahlung
- Einzelkauf ohne Tarif
- Mit 512 GB für kurze Zeit günstiger
Technische Daten im Vergleich
Technische Daten im Vergleich
|Geräte-Abbildung
|Hersteller
|
Xiaomi
|
Xiaomi
|Modell
|
Xiaomi 15T
|
Xiaomi 15T Pro
|Aktuelle Deals
|Display und Gehäuse
|Display-Größe
|6.83 Zoll
|6.83 Zoll
|Auflösung
|2712x1280 Pixel
|2772x1280 Pixel
|Pixeldichte
|447 ppi
|447 ppi
|Technologie
|AMOLED
|AMOLED
|Frequenz
|60 bis 120 Hz
|60 bis 144 Hz
|Display-Schutz
|Gorilla Glass 7i
|Gorilla Glass 7i
|Maße Größe
|163.2x78x7.5 mm
|162.7x77.9x8 mm
|Material
|Glas (Rückseite), Kunststoff (Rahmen)
|Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen)
|Farben
|Black, Gray, Rose Gold
|Black, Gray, Mocha Gold
|Gewicht
|194 g
|210 g
|Wasserdicht
|IP68
|IP68
|Leistungsmerkmale
|Chipsatz
|Mediatek Dimensity 8400 Ultra
|MediaTek Dimensity 9400+
|Taktrate
|bis zu 3.25 GHz
|bis zu 3.63 GHz
|AnTuTu
|Klasse
|Obere Mittelklasse
|Obere Mittelklasse
|Installierter RAM
|12 GB RAM
|12 GB RAM
|Interner Speicher
|256 / 512 GB
|256 / 512 / 1024 GB
|Akkuleistung
|5500 mAh Kapazität
|5500 mAh Kapazität
|Akkulaufzeit
|Dauernutzung: bis zu 13 h
|Dauernutzung: bis zu 15 h
|Wireless Charging
|Nein h
|Ja (50 W) h
|Sicherheit
|Fingerabdruck
|Fingerabdruck
|Betriebssystem
|Android mit Xiaomi HyperOS 2 (ab Werk)
|Android mit HyperOS 2 (ab Werk)
|Update-Zeitraum
|Android-Updates bis 2029 / Sicherheitspatches bis 2031
|Android-Updates bis 2030 / Sicherheits-Updates bis 2031
|Kamera
|Hauptkamera
|50 (Hauptlinse) + 50 (2x-Tele) + 50 (Ultraweitwinkel)
|50 (Hauptlinse) + 50 (5x-Tele) + 12 (Ultraweitwinkel)
|Frontkamera
|32 MP
|32 MP
|Konnektivität
|Anschlüsse
|USB-C
|USB-C
|microSD
|Nein
|Nein
|Dual-SIM
|Ja
|Ja
|NFC
|Ja
|Ja
|4G LTE
|Ja
|Ja
|5G
|Ja
|Ja
|Preis
|UVP
|Ab 649.9 Euro (UVP)
|Ab 799.9 Euro (UVP)
Design: Unterschiede kaum erkennbar
Abgesehen von einem leichten Größenunterschied wirken Xiaomi 15T und 15T Pro optisch fast wie das gleiche Smartphone. Das Standardmodell ist einen halben Millimeter dünner, aufgrund dickerer Display-Ränder aber minimal höher und breiter. Dass es deutlich leichter ist, liegt an seinem Rahmen aus Kunststoff. Beim Pro-Modell kommt stattdessen ein robuster Alu-Rahmen zum Einsatz. Die Rückseite ist jeweils mit Glas(faser) überzogen, der Wasserschutz bei beiden Modellen nach IP68 zertifiziert.
✓ 20 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr
✓ 1 € Anzahlung
✓ 30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr
✓ 1 € Anzahlung
- Einzelkauf ohne Tarif
- Mit 512 GB für kurze Zeit günstiger
Display: Xiaomi 15T Pro mit leichten Vorteilen
Xiaomi stattet die Smartphones mit sehr ähnlichen Displays aus. Beide befinden sich auf einem hohem Niveau. Bild-Diagonale (6,83 Zoll) und Auflösung (2772 x 1080 Pixel), Spitzenhelligkeit (3200 Nits) und Display-Schutz (Gorilla Glass 7i) sind identisch.
Das Pro-Modell bietet allerdings etwas schlankere Display-Ränder und eine höhere Bildwiederholrate (144 Hz vs. 120 Hz). Letzteres sorgt bei unterstützten Inhalten für eine noch flüssigere Darstellung. Bemerkbar macht sich das aber allenfalls bei einigen Spielen.
Ein LTPO-Display besitzen übrigens weder das Xiaomi 15T noch das 15T Pro. Dementsprechend können die Bildschirme nicht dynamisch auf bis zu 1 Hz herunterregeln, um Strom zu sparen. Das untere Limit ist – außer im Always-on-Modus – 60 Hz.
Kamera-Vergleich: Xiaomi 15T vs. 15 T Pro
Einer der größten Vorteile des Xiaomi 15T Pro ist seine Kamera. Zwar kommt auch beim Xiaomi 15T eine 50-MP-Hauptlinse zum Einsatz. Doch beim Pro-Modell verbaut Xiaomi einen größeren Bildsensor. Das bedeutet rauschärmere Fotos und eine generell bessere Bildqualität – vor allem bei schwierigen Lichtbedingungen.
Xiaomi 15T: Kamera-Spezifikationen
- 50-MP-Hauptlinse: f/1.7, 1/1,55"-Sensor, OIS, PDAF
- 12-MP-Ultraweitwinkel: f/2.2, 1/3,06"-Sensor, 120 Grad Sichtwinkel
- 50-MP-Telelinse: f/1.9, 1/2,76"-Sensor, optischer 2x-Zoom, PDAF
- 32-MP-Frontkamera: f/2.2, 1/3,44"-Sensor
Xiaomi 15T Pro: Kamera-Spezifikationen
- 50-MP-Hauptlinse: f/1.6, 1/1,31"-Sensor, OIS, multidirektionaler PDAF
- 12-MP-Ultraweitwinkel: f/2.2, 1/3,06"-Sensor, 120 Grad Sichtwinkel
- 50-MP-Telelinse: f/3.0, 1/2,76"-Sensor, optischer 5x-Zoom, OIS PDAF
- 32-MP-Frontkamera: f/2.2, 1/3,44"-Sensor
Darüber hinaus bekommt ihr beim Xiaomi 15T Pro ein Teleobjektiv mit deutlich mehr Reichweite: Während ihr euch beim Xiaomi 15T mit einem optischen 2x-Zoom begnügen müsst, vergrößert das Pro-Modell 5-fach ohne Verluste. Mit digitaler Unterstützung bringen euch beide Xiaomi-Handys natürlich noch näher an euer Motiv heran – meist auf Kosten der Schärfe und des Detailreichtums. Keine Unterschiede gibt es dagegen bei der Ultraweitwinkel- und der Selfie-Kamera.
Leistung: Xiaomi 15T Pro viel schneller
Was die Performance anbelangt, gibt es große Unterschiede zwischen dem Xiaomi 15T und 15T Pro. Dem Standardmodell dient MediaTeks Dimensity 8400 Ultra als Antrieb – ein flotter Mittelklasse-Chipsatz. Doch der MediaTek Dimensity 9400+ im Xiaomi 15T Pro ist deutlich schneller und reicht fast an Qualcomms Flaggschiff-Chip Snapdragon 8 Elite heran. Vor allem Gamer sind daher mit dem Pro-Modell wesentlich besser beraten. Der Arbeitsspeicher ist mit jeweils 12 GB RAM gleich groß.
✓ 20 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr
✓ 1 € Anzahlung
✓ 30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr
✓ 1 € Anzahlung
- Einzelkauf ohne Tarif
- Mit 512 GB für kurze Zeit günstiger
Akkulaufzeit und Ladegeschwindigkeit
Mit 5500 mAh ist die Akkukapazität von Xiaomi 15T und 15T Pro identisch. Laut Hersteller hält das Pro-Modell aber etwas länger durch. Demnach beträgt die Akkulaufzeit des Xiaomi 15T Pro bis zu 15 Stunden bei Dauernutzung. Zum Vergleich: Beim Xiaomi 15T sind es etwa 13 Stunden. Grund dafür dürfte der effizientere Chipsatz des 15T Pro sein.
Auch beim Aufladen hat das Xiaomi 15T Pro Vorteile: Es lässt sich mit bis zu 90 W laden – also extrem schnell: In nur 36 Minuten ist der Akku laut Hersteller voll. Das Xiaomi 15T benötigt dafür rund 50 Minuten, was ebenfalls ein exzellenter Wert ist. Wireless Charging unterstützt nur das Xiaomi 15T Pro. Mit bis zu 50 W ist die kabellose Aufladung in 56 Minuten möglich – auch das ist enorm flott.
Software-Updates: Xiaomi 15T Pro zukunftssicherer
Xiaomi 15T und 15T Pro bringen ab Werk Android 15 in Kombination mit HyperOS 2.0 mit. Via Update ist Android 16 für die beiden Xiaomi-Handys aber bereits verfügbar. Das Xiaomi 15T Pro bekommt Android-Updates bis einschließlich 2030, das Standardmodell nur bis 2029. Sicherheits-Patches verspricht der Hersteller für beide Modelle bis 2031.
Preise im Vergleich: Was ist denn da los?
Der Preisunterschied zwischen dem Xiaomi 15 und 15T Pro ist auf den ersten Blick enorm. Während ihr das Standardmodell in der Basiskonfiguration bereits ab etwa 450 Euro bekommt, kostet das Xiaomi 15T Pro mit 256 GB im Netz rund 800 Euro. Kurioserweise ist die Ausführung mit 512 GB günstiger: Bei seriösen Händlern ist sie schon ab knapp über 600 Euro zu finden.
✓ 20 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr
✓ 1 € Anzahlung
✓ 30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr
✓ 1 € Anzahlung
- Einzelkauf ohne Tarif
- Mit 256 GB für kurze Zeit günstiger
✓ 20 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr
✓ 1 € Anzahlung
✓ 30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr
✓ 1 € Anzahlung
- Einzelkauf ohne Tarif
- Mit 512 GB für kurze Zeit günstiger
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.