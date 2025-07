Zusammenfassung:

Die Wahl des richtigen iPhone-Tarifs hängt vom Datenvolumen, Netz und Preis ab.

iPhone-Nutzer sollten den Tarif aber stark nach eigenem Nutzungsverhalten wählen.

Bundle-Deals mit iPhone und Tarif können noch günstiger sein

Ob brandneues iPhone oder älteres Modell: Ohne den passenden Handytarif bleibt Potenzial von eurem Apple-Gerät ungenutzt. Doch welcher Tarif passt zu euch? Die Auswahl ist riesig, die Unterschiede oft im Detail versteckt. Wir helfen euch, den Durchblick zu behalten – mit einem Blick auf Netzabdeckung, Datenvolumen, Preis und empfehlenswerte Anbieter.

Der perfekte iPhone-Tarif ist so individuell wie eure Nutzung. Streamt ihr gern Serien unterwegs, seid auf Social Media aktiv und navigiert ständig mit Maps, braucht ihr ordentlich Datenvolumen. Wer hingegen eher im WLAN unterwegs ist und mehr surft als streamt, kann auch mit kleineren Datenpaketen und reduzierter Geschwindigkeit sparen. Anbieter wie Congstar, Klarmobil, Blau, SIMon oder Freenet haben günstige SIM-Only-Tarife im Programm. Während o2, Telekom und Vodafone oft mit Bundle-Angeboten und Tarifen mit Premium-Extras locken.

Bedenkt: Aktuelle iPhone-Modelle sind flotte Rechenmonster, die bestenfalls nach einem ebenso flotten mobilen Internet verlangen. Andernfalls kann euer Tarif das Smartphone ausbremsen.

Wichtig: Im Jahr 2025 trennen o2, Vodafone und Telekom in Netztests nur noch wenige Punkte. Mit allen drei Anbietern kann euch je nach Standort aber ein schlechter Empfang erwarten. Ihr solltet im Zweifel die Netzkarten der Anbieter vor der Buchung checken. Hier seht ihr, wie es wo um den Empfang steht. o2 Netzkarte

Telekom Netzkarte

Unser Preis-Leistungs-Tipp: o2 Mobile L

Jetzt Konditionen sichern o2 Mobile Handytarife Hole dir jetzt deinen Wunschtarif von o2. Inklusive Vorteilen wie 5G Standalone, o2 Priority und mehr. Mit vielen aktuellen Handys kombinierbar. Jetzt o2-Netzabdeckung prüfen 100+ GB Datenvolumen & 5G Plus o2 Mobile L (Empfehlung der Redaktion) nur 19,99 € Jetzt sichern

Mit einem Rabatt von ganzen 50 Prozent ist der o2 Mobile L günstig wie nie: Ihr bekommt für nur 19,99 Euro im Monat ganze 100 GB. Der Tarif wächst dazu mit: Mit jedem Jahr Nutzung erhaltet ihr 10 GB monatliches Datenvolumen extra. Und das im o2-Netz, das 2025 deutlich besser ist als der uralte Ruf.

100 GB sind derart viel Datenvolumen, dass der Mobile L für viele iPhone-Nutzer einer echten Datenflat ohne Begrenzung gleichkommen dürfte. So habt ihr stets genügend Reserven, selbst wenn ihr unterwegs euer iPhone als Hotspot für das Macbook nutzen wollt zum Beispiel. Im Gegensatz zu Discountern erwarten euch einige Premium-Features mit dem Tarif, die ideal zu einem iPhone passen:

100+ GB Datenvolumen für nur 19,99 Euro

Bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s Geschwindigkeit im o2-Netz

Nutzung von 4G, 5G und dem noch besseren 5G+ (via App aktivierbar)

Zugang zu o2 Priority (Bonusportal, z. B. zum vorzeitigen Kauf von Konzerttickets)

Hohe Netzpriorität (ist das Netz ausgelastet an eurem Standort, habt ihr eine bessere Verbindung als Nutzer von Discounter-Tarifen)

Allnet-Flat und EU-Roaming

eSIM-Unterstützung

Kombi-Vorteil/Rabatte beim Kauf weiterer o2-Angebote

Derzeit kein Preisvorteil für Nutzer unter 29 Jahre

Der beste Tarif für iPhone-Nutzer: MagentaMobil S

MagentaMobil S (30 GB) für 39,95 Euro: Direkt zum Tarif im Telekom-Shop

Das beste Netz – aber etwas teurer. Oder in anderen Worten: Ein passender Partner für iPhones. Der MagentaMobil S bringt euch Premium ins Haus. Mit 30 GB Datenvolumen dürfte ein Großteil der deutschen Bevölkerung sehr gut versorgt sein. Statistisch reicht den meisten Handy-Nutzern in Deutschland sogar weniger als 10 GB pro Monat.

Geht es euch primär um einen guten Empfang und schnelles mobiles Internet, bietet der Magenta-Tarif den besten Kompromiss aus maximaler Leistung und zur Verfügung stehendes Datenvolumen. Zum Preis von 39,95 Euro bekommt ihr hier aber pro Euro deutlich weniger Gigabytes als bei anderen Anbietern. Das sollte euch klar sein. Wollt ihr statt 30 gleich 50 GB Datenvolumen, kostet das übrigens 10 Euro extra im Monat. Alle Vorteile des Tarifs:

30 GB Datenvolumen für 39,95 Euro

Bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s Geschwindigkeit im Telekom-Netz

Laut Tests hat die Telekom das beste Netz in Deutschland

Nutzung von 4G, 5G und dem noch besseren 5G+ (via App aktivierbar)

Zugang zu Treueprogramm Magenta Moments (Bonusportal, z. B. exklusive Konzerttickets)

Hohe Netzpriorität (ist das Netz ausgelastet an eurem Standort, habt ihr eine bessere Verbindung als Nutzer von Discounter-Tarifen)

Allnet-Flat und EU-Roaming

eSIM-Unterstützung & Rufnummermitnahme

Kombi-Vorteil/Rabatte beim Kauf weiterer Telekom-Angebote

Monatlich 10 Euro Rabatt für alle Nutzer unter 28 Jahren

Preis-Tipp: SIMon Mobile

SIMon mobile Handytarife Hol dir jetzt deinen Handytarif bei SIMon mobile. Jetzt mit noch mehr GB im exzellenten D2-Netz von Vodafone. Inklusive LTE/5G, Flat für Telefonate und SMS sowie optionaler eSIM. monatlich kündbar

bis zu 3 Monate pausierbar

bis zu 150 Mbit/s SIMon mobile flex

20, 30, 50, 70 oder 100 GB ab 8,99 € Jetzt sichern

Der Waschbär hat die Discounter-Konkurrenz weggeputzt: Der unserer Meinung nach beste günstige Handytarif für iPhone-Nutzer ist die 50-GB-Option von SIMon. Ohne Mindestlaufzeit surft ihr hier für rund 10 Euro im guten Vodafone-Netz. Und das auch noch schneller als bei den meisten anderen günstigen Anbietern. Hier macht ihr nichts falsch.

Wir empfehlen euch, mindestens das Paket mit 50 GB zu nehmen. Im kleinsten Basis-Paket von SIMon spart ihr zwar ein paar Euros, aber ihr bekommt auch nur bis zu 100 Mbit/s im mobilen Internet. Alle Tarife darüber bieten euch bis zu 150 Mbit/s. Da wird sich auch euer iPhone über den Extra-Speed freuen. Im Überblick:

50 GB Datenvolumen für 9,99 Euro

Bis zu 150 Mbit/s Geschwindigkeit im Vodafone-Netz

Nutzung von 4G und 5G

Tarif monatlich kündbar

Allnet-Flat und EU-Roaming

eSIM-Unterstützung & Rufnummermitnahme

Alternative: Blau Allnet M

Jetzt Tarif ohne Laufzeit sichern Blau Allnet Flex-Tarife Hol dir deinen Flex-Tarif von Blau. Ohne Mindestvertragslaufzeit, aber mit Vorteilen wie dem flexiblen Zahlstart und 5G-Geschwindigkeit im gut ausgebauten o2 Netz. Jetzt o2-Netzabdeckung prüfen 25 GB Datenvolumen & 5G

monatlich kündbar Blau Allnet M Flex nur 7,99 € Jetzt sichern

Wenn es noch günstiger sein darf, schaut ihr euch den Blau Allnet M Flex an. Ihr spart im Vergleich zu SIMon monatlich zwei Euros ein. Dafür gibt es 25 GB Datenvolumen im o2-Netz statt 50 GB im Vodafone-Netz. Zudem liegt die maximale Geschwindigkeit bei bis zu 50 Mbit/s. Monatlich kündbar ist aber auch dieser Handytarif für euer iPhone. Die Details:

25 GB Datenvolumen für 7,99 Euro

Bis zu 50 Mbit/s Geschwindigkeit im o2-Netz

Nutzung von 4G und 5G

Tarif monatlich kündbar

Allnet-Flat und EU-Roaming

eSIM-Unterstützung & Rufnummermitnahme

Sparpotenzial: Neues iPhone mit Vertrag zusammen kaufen?

Falls ihr nicht nur den passenden Tarif für euer iPhone sucht, sondern auch auf ein neueres Modell umsteigen wollt, findet ihr bei zahlreichen Anbietern passende Bundles mit Apple-Handys. Das kann sich aus verschiedenen Gründen lohnen:

Ihr wollt das Handy unkompliziert via Raten bezahlen ohne Zinsen

Ihr möchtet rechnerisch beim Kauf sparen

Ihr wollt möglichst unkompliziert regelmäßig ein neues iPhone kaufen

Schon Stiftung Warentest hat erkannt, dass Handykäufe in der Regel günstiger sind, wenn ihr das Gerät zusammen mit einem Tarif erwerbt. Denn in der Regel bieten die Provider einen Rabatt auf den Tarifpreis, wenn ihr zum Bundle greift. Das macht auch das Handy rechnerisch günstiger (im Vergleich zum Kauf im Laden).

Klar: Über die Mindestlaufzeit gerechnet zahlt ihr für Tarif und iPhone zusammen meist mehr als nur für das Gerät im Laden. Das Bundle mit "teurer als Einzelkauf" zu betiteln, ist aus unserer Sicht aber eine Milchmädchenrechnung. Denn: Es ist ein Tarif dabei. Den braucht ihr ohnehin und der hat auch einen Wert (und wie ihr oben seht: je mehr Features, Speed und Netzqualität, desto mehr kostet der auch).

Tipp von uns: Überlegt euch, welche Art Tarif zu eurem Nutzungsverhalten passt und was ihr dafür einzeln bezahlen würdet. Dann habt ihr ein besseres Gefühl dafür, ob ein iPhone mit Vertrag für euch ein guter Deal ist bzw. ob ihr den Aufpreis für das Bundle vor euch selbst (und ggf. eurer besseren Hälfte) rechtfertigen könnt. Schlag bei einem Deal eher nicht zu, weil ihr unbedingt das Handy wollt. Schlagt zu, weil ihr das Handy wollt UND der Tarif zu euch passt.

Beliebte iPhones mit Vertrag:

Das aktuell beste iPhone Apple iPhone 16 Pro Max Top-Kamera, Riesen-Display, High-End-Leistung: Beim iPhone 16 Pro Max erwartet euch eines der besten Handys 2025. Jetzt mehr erfahren: iPhone 16 Pro Max Technische Daten 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! nur 49,99 € o2 75 GB LTE/5G | Allnet-Flat | Telekom-Netz

bis zu 50 Mbit/s (Upgrade möglich)

4,99 € Versand | 15 € Anschlussgebühr

199 € Anzahlung ab 49,00 € Congstar ohne Vertrag Jetzt passenden Tarif finden ab 1259,00 € Amazon

Beliebter Allrounder Apple iPhone 16 Das iPhone 16 bietet viel Leistung, eine gute Dualkamera, Kamerataste und mehr – und ist der ideale Allrounder, wenn es kein Pro-Modell sein muss. Mehr Details: iPhone 16 Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB)

inkl. Airpods 4 ANC ab 38,99 € o2 inkl. Spar-Tarif (30 GB)

inkl. AirPods 4 ANC ab 41,99 € Blau ohne Vertrag ab 769,00 € Amazon

Was ihr vor dem Abschluss beachten solltet

Ein Blick aufs Kleingedruckte lohnt sich. Gerade bei Bundle-Deals solltet ihr auf die Laufzeit achten – zwei Jahre sind Standard, aber es gibt auch monatlich kündbare Optionen, etwa bei Blau, SIMon oder Freenet. Wichtig ist außerdem das Netz: Vodafone und Telekom schneiden beim Empfang meist (etwas) besser ab, o2 und seine Tochter Blau punkten dafür beim Preis.

Überlegt euch auch, ob ihr lieber alles aus einer Hand wollt (siehe der vorherige Abschnitt) oder das iPhone separat kauft und euch selbst um einen günstigen SIM-Only-Tarif kümmert. Letzteres gibt euch mehr Flexibilität – etwa, wenn ihr regelmäßig euren Tarif anpassen möchtet.

Fazit: Für jeden iPhone-Nutzer der passende Anbieter

Wer auf Nummer sicher gehen will, ist mit den großen Netzen gut beraten. Vodafone etwa punktet mit stabilem Empfang und verschiedenen Tarifstufen – ideal für Vielnutzer. Bei der Telekom erwartet euch Top-Netzqualität, allerdings zu teils höheren Preisen. Deutlich günstiger platziert sich o2 – der Anbieter hat mittlerweile ein deutlich besseres Netz und bietet deutlich mehr Deals als seine beiden Konkurrenten an, hier findet ihr etwa auch eine große Auswahl an Bundles, wenn ihr euch ein neues iPhone mit Vertrag kaufen wollt.

Mehr Flexibilität gibt’s bei Congstar oder Freenet sowie SIMon. Diese Anbieter nutzen das Netz der Telekom oder Vodafone, sind aber meist günstiger. Bei Blau könnt ihr mit besonders attraktiven Konditionen rechnen – gerade, wenn ihr keine High-End-Verbindung braucht und der Preis für euch an erster Stelle steht.

