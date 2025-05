Handyvertrag mit 20 GB: Beste Mai-Angebote im Vergleich

Wir helfen euch jetzt auf der Suche nach dem besten Handyvertrag mit 20 GB Datenvolumen. Im Tarif-Dschungel findet ihr bei unzähligen Anbietern ein entsprechendes Angebot. Welche sich preislich lohnen und was ihr für euer Geld bekommt, erfahrt ihr hier.

Alle Angebote mit 20 GB im Überblick

Wer schon Vorwissen hat und ungeduldig ist, findet hier die besten Handyverträge mit 20 GB aus diesem Artikel in der Übersicht. Klickt auf die grünen Buttons, um direkt zum jeweiligen Anbieter zu gelangen.

25 GB Datenvolumen & 5G
monatlich kündbar Blau Allnet M Flex nur 7,99 €

monatlich kündbar Blau Allnet M Flex nur 7,99 € Jetzt sichern

SIMon mobile Handytarife Hol dir jetzt deinen Handytarif bei SIMon mobile. Jetzt mit noch mehr GB im exzellenten D2-Netz von Vodafone. Inklusive LTE/5G, Flat für Telefonate und SMS sowie optionaler eSIM. monatlich kündbar

bis zu 3 Monate pausierbar

bis zu 150 Mbit/s 20 GB Datenvolumen

100 Mbit/s mit 4G/5G

monatlich kündbar nur 8,99 € Jetzt sichern

30+ GB Datenvolumen & 5G+
bis zu 300 MBit/s
monatlich kündbar
Nur 9,99 € Anschlusspreis Sonderaktion: o2 Mobile M Flex nur 14,99 €

bis zu 300 MBit/s

monatlich kündbar

Nur 9,99 € Anschlusspreis Sonderaktion: o2 Mobile M Flex nur 14,99 € Jetzt sichern

Jetzt Konditionen sichern o2 Mobile Handytarife Hole dir jetzt deinen Wunschtarif von o2. Inklusive Vorteilen wie 5G Standalone, o2 Priority und mehr. Mit vielen aktuellen Handys kombinierbar. Jetzt o2-Netzabdeckung prüfen 30+ GB Datenvolumen & 5G+

bis zu 300 MBit/s

monatlich kündbar

Nur 9,99 € Anschlusspreis Sonderaktion: o2 Mobile M Flex nur 14,99 € Jetzt sichern

Handytarif mit 20 GB beim Discounter

Das zeichnet Mobilfunk-Discounter aus: Sehr günstige Preise

Meist weniger Netzgeschwindigkeit (bis zu 50 Mbit/s die Regel) – reicht aber auch für Netflix-Streams in 4k

Keine Kombi-Vorteile

Keine sonstigen Boni

Geringere Netzpriorität (ist das Netz vor Ort ausgelastet, kommen Nutzer mit teureren Tarifen "besser durch")

Allnet-Flat und EU-Roaming inklusive

Optional mit eSIM

LTE und 5G inklusive

Blau Allnet M (Flex) – unser Preistipp

Wohl einer der bekanntesten Mobilfunk-Discounter ist Blau. Die Marke gehört ebenso wie o2 zum Konzern Telefonica und setzt dementsprechend auf das o2-Netz. Durch einen massiven Ausbau seitens des Unternehmens ist der o2-Empfang großflächig in Deutschland richtig gut geworden. In Netztests trennen o2 und Vodafone nur noch wenige Punkte. Blau bietet mit dem Blau M Flex einen passenden Tarif, der derzeit sogar 25 GB mitbringt.

Die Besonderheit bei Blau: Die Tarife sind richtig günstig und es gibt häufig Deals (auch inkl. Handy). Hier bekommt ihr 20 GB Datenvolumen zum kleinen Preis. Das gilt auch, wenn ihr euch für einen der Flex-Tarife entscheidet (monatlich kündbar). Wenn ihr ein Handy zum Vertrag haben wollt, bietet Blau auch eine Ratenzahlung über 36 Monate. Das sorgt zusammen mit den niedrigen Tarifpreisen für eine überschaubare Monatsrate. Auch Knaller wie das iPhone 16 Pro bietet Blau mittlerweile an.

25 GB Datenvolumen & 5G
monatlich kündbar Blau Allnet M Flex nur 7,99 €

monatlich kündbar Blau Allnet M Flex nur 7,99 € Jetzt sichern

SIMon mobile Flex – der schnellste Discounter

Den Tarif-Discounter mit dem Waschbären habt ihr sicherlich schon einmal in der Werbung gesehen. Was weniger bekannt ist: SIMon mobile ist eine Vodafone-Tochter. Dementsprechend bekommt ihr hier auch das Vodafone-Netz serviert, das sich in Netztests knapp über o2 und knapp hinter Telekom präsentiert. Mit dem Basic-Tarif erwarten euch genau 20 GB Datenvolumen.

Die Besonderheit bei SIMon mobile: Hier bekommt ihr wirklich nur Tarife. Handys bietet der Discounter nicht an. Aber die Tarife haben es in sich. Je nach gewähltem Datenvolumen erwartet euch 100 bis 150 Mbit/s an Geschwindigkeit. Doppelt bis dreifach so viel wie bei der Konkurrenz. Ebenso spannend: Die Tarife sind alle monatlich kündbar und sogar für mehrere Monate pausierbar. Hier kommt ihr ebenso wie beim Blau Flex schnell rein und raus.

monatlich kündbar
bis zu 3 Monate pausierbar
bis zu 150 Mbit/s 20 GB Datenvolumen
100 Mbit/s mit 4G/5G
monatlich kündbar nur 8,99 €

bis zu 3 Monate pausierbar

bis zu 150 Mbit/s 20 GB Datenvolumen

100 Mbit/s mit 4G/5G

monatlich kündbar nur 8,99 € Jetzt sichern

Congstar Allnet Flat S – Discounter mit bestem Netz

Auch Congstar dürftet ihr schon kennen. Der Discounter liefert euch entspanntes Surfen im Telekom-Netz – das laut Tests beste Netz in Deutschland. Allerdings lässt sich das auch Congstar (ebenso wie die Telekom) teuer bezahlen. Der nachfolgende Tarif ist mehr als doppelt so teuer wie die anderen beiden vorgestellten Alternativen. Hier bekommt ihr mit dem Allnet Flat S 25 GB Datenvolumen.

Die Besonderheit bei Congstar: Ebenso wie bei o2 und Blau könnt ihr euch ein Handy zum Tarif aussuchen und dieses optional über 36 Monate statt 24 Monate abbezahlen. Mit jedem Jahr, den ihr den Tarif behaltet, steig euer monatliches Datenvolumen übrigens um 2 GB. Unüblich für Discounter: Wenn ihr weitere Tarife über Congstar bucht, winkt als Kombi-Vorteil ein Rabatt auf den Tarifpreis.

Top-Handytarif mit 20 GB beim Provider

Das zeichnet Tarife beim Provider aus: Höhere Preise als beim Discounter, aber mehr Vorteile

Volle Netzgeschwindigkeit (bis zu 300 Mbit/s), auch praktisch etwa beim Tethering (Laptop über Handy ins mobile Netz bringen)

Kombi-Vorteile (Rabatte, wenn ihr noch ein Produkt beim Provider bucht)

MultiSIM (Tarif mit mehreren Geräten gleichzeitig nutzen für monatlichen Aufpreis)

Bonusportale, Gewinnspiele, Sonderangebote für Junge Leute/Studenten

Hohe Netzpriorität (ist das Netz vor Ort ausgelastet, kommen Nutzer mit Provider-Tarifen "besser durch")

Allnet-Flat und EU-Roaming inklusive

Optional mit eSIM

LTE und 5G inklusive

Option für Nutzung von 5G+

o2 Mobile M Flex – Provider-Tarif zum Kampfpreis

Holt ihr euch direkt bei o2 euren Tarif, habt ihr einige Vorteile gegenüber dem Discounter Blau. Einige davon verrät euch direkt die Infobox über diesem Absatz. Das o2-Netz ist in Deutschland nun auch großflächig verfügbar, sodass ihr hier keine Probleme zu erwarten habt. Und falls doch, gibt es immer noch das 14-tägige Widerrufsrecht.Davon ab ist der o2 Mobile M Flex ein echter Preistipp. Ihr bekommt hier statt einem Handyvertrag mit 20 GB ganze 30 GB Datenvolumen. Und das noch für kurze Zeit zum sehr schmalen Preis.

Die Besonderheit bei o2: Im Portfolio des Providers findet ihr alle angesagten Top-Smartphones. Zudem findet ihr bei diesem Anbieter deutlich häufiger Deals und Aktionen als bei der Konkurrenz. Hier gibt es deshalb viele Sparmöglichkeiten, wenn ihr euch auch ein Handy zum Tarif holt. Entscheidet ihr euch dagegen, seid ihr mit den Flex-Tarifen gut aufgehoben. Die sind monatlich kündbar oder anpassbar.

30+ GB Datenvolumen & 5G+
bis zu 300 MBit/s
monatlich kündbar
Nur 9,99 € Anschlusspreis Sonderaktion: o2 Mobile M Flex nur 14,99 €

bis zu 300 MBit/s

monatlich kündbar

Nur 9,99 € Anschlusspreis Sonderaktion: o2 Mobile M Flex nur 14,99 € Jetzt sichern

Vodafone GigaMobil Young S – DER Tarif für junge Leute

Direkt bei Vodafone sind Tarife mit über 20 GB normalerweise deutlich teurer als alle hier aufgeführten Angebote. Bei kaum einem Anbieter könnt ihr aber so viel sparen wie bei Vodafone, wenn ihr etwa noch Festnetz-Internet von diesem Provider bezieht und/oder unter 28 Jahre alt seid. Wer noch unter 28 ist, zahlt für 14 GB nur knapp 14,99 Euro im Monat. Könnt ihr den Kombi-Vorteil nutzen, sind es sogar nur 12,49 Euro – und direkt 50 GB Datenvolumen.

Die Besonderheit von Vodafone: Wer noch jung ist oder den Kombi-Vorteil nutzen kann, findet viel Sparpotenzial im Vergleich zu den anderen Providern. Hier kann Vodafone seine Stärken richtig ausspielen – indem ihr mehrere Produkte über den Anbieter bucht. Tut ihr das nicht, sind die Preise leider ein gutes Stück höher als bei vielen Konkurrenten.

Fazit: Nicht nur eine Frage des Preises

Ihr zahlt bei den Anbietern teils deutlich unterschiedliche Preise für einen Handyvertrag mit 20 GB. Hier spielen Netzqualität und auch weitere Vorteile mit rein. Provider bieten euch etwa deutlich schnelleres mobiles Internet und ganze Bonusportale sowie weitere Vorzüge.

Wer häufig nur in WhatsApp und Spotify aktiv ist oder auf Webseiten surft, kommt auch mit einem günstigen Discounter-Tarif gut zurecht. Wollt ihr mehr aus dem mobilen Netz herausholen, ggf. das neueste Premium-Handy direkt mitbestellen und vor allem viel unterwegs streamen, seid ihr bei einem Provider besser aufgehoben. Wir fassen noch einmal zusammen, wer welchen Tarif wählen sollte.

Blau Allnet M Flex: Wenn ihr den günstigsten Preis sucht und dennoch problemlos surfen wollt.

Wenn ihr den günstigsten Preis sucht und dennoch problemlos surfen wollt. SIMon mobile Flex: Wenn ihr möglichst wenig zahlen wollt, euch die Netzgeschwindigkeit aber deutlich wichtiger als ein optionales Handy-Bundle zum Tarif ist.

Wenn ihr möglichst wenig zahlen wollt, euch die Netzgeschwindigkeit aber deutlich wichtiger als ein optionales Handy-Bundle zum Tarif ist. Congstar Allnet Flat S: Wenn ihr für möglichst wenig Geld über 20 GB im besten Telekom-Netz haben wollt.

Wenn ihr für möglichst wenig Geld über 20 GB im besten Telekom-Netz haben wollt. o2: Wenn ihr zum guten Preis flexibel die schnellstmögliche Surfgeschwindigkeit wollt und an weiteren Boni interessiert seid (Kombi-Vorteil, Vorteilsportal, 5G+, ... ,).

Wenn ihr zum guten Preis flexibel die schnellstmögliche Surfgeschwindigkeit wollt und an weiteren Boni interessiert seid (Kombi-Vorteil, Vorteilsportal, 5G+, ... ,). Vodafone: Wenn ihr unter 28 Jahre alt seid. Wer schon ein Vodafone-Produkt nutzt, spart mit dem Kombi-Vorteil noch mal deutlich mehr.

Mit diesen Infos solltet ihr euch nun problemlos für den zu euch passenden Provider entscheiden können. Und seid ihr doch nicht zufrieden, wechselt ihr einfach erneut. Entweder via 14 Tage Widerrufsrecht – oder indem ihr direkt einen Flex-Tarif wählt, der monatlich kündbar ist.

