Kostet die eSIM bei o2 etwas? Hier erfahrt ihr es

Eine SIM-Karte vor einem Portal
Die eSIM ist eine komfortablere Weiterentwicklung der klassischen SIM-Karte (© 2025 KI-generiert )
profile-picture

Tobias Reuter

Ästhetik, Zuverlässigkeit und Ease-of-use sind ihm wichtig. Setzt privat meist auf Apple – beschäftigt sich aber auch regelmäßig mit Android, Windows und Co.

Artikel aktualisiert 17.12.25

Die eSIM ist für viele von euch längst Standard. Kein Gefummel mehr mit Plastik-SIMs – einfach QR-Code scannen, aktivieren, fertig. Bei Providern wie o2 stellt sich die Frage: Kostet die eSIM einen Aufpreis? Kurze Antwort: Nein. Bei o2 ist die eSIM als Hauptkarte kostenlos. Erfahrt hier, was es sonst noch zu beachten gibt.

Muss ich für die eSIM bei o2 etwas bezahlen?

Ihr möchtet eine moderne eSIM statt der klassischen Nano-SIM-Steckkarte zu eurem o2-Vertrag? Kein Problem – die eSIM erhaltet ihr bei o2 ebenso wie die traditionelle SIM-Karte kostenlos. Auch der Wechsel von einer physischen SIM-Karte hin zu einer eSIM ist gratis – z. B. in folgenden o2-Tarifen.

In welchen Fällen ist die eSIM nicht gratis?

Die eSIM bekommt ihr bei o2 als Hauptkarte zwar kostenlos, doch es gibt auch Ausnahmen: Ihr braucht zusätzliche eSIMs zu eurer Hauptkarte, um z. B. mit eurem Handy und eurem Tablet gleichzeitig unterwegs online zu gehen? Oder ihr möchtet euer Handy ab und an zuhause lassen und unterwegs nur eure Smartwatch verwenden? Dann benötigt ihr kostenpflichtige Zusatzoptionen wie o2 Connect oder o2 Multicard für weitere SIM-Karten. Die Preise für die zusätzlichen SIM-Karten variieren je nach o2-Tarif.

Wie bekomme ich eine eSIM von o2?

Neukunden wählen im o2-Bestellprozess zwischen eSIM und klassischer SIM-Karte. Hier habt ihr unter "SIM-Kartentyp" freie Wahl.

Ihr seid schon o2-Kunde und möchtet von der physischen SIM-Karte zur eSIM wechseln? Ihr könnt die eSIM über euer o2-Kundenkonto im "Mein o2"-Bereich anfordern. Danach erhaltet ihr den QR-Code zur Aktivierung.

Die eSIM-Einrichtung ist zwar einfach, unterscheidet sich je nach Smartphone aber ein wenig – je nachdem, ob ihr ein Android-Handy oder ein iPhone habt. Für euch spielt das preislich keine Rolle: Bei o2 ist die Aktivierung sowohl auf Android-Geräten als auch auf Apple-Handys kostenlos.

(© 2025 CURVED )

Für wen lohnt sich die o2-eSIM besonders?

Ihr habt keine Lust mehr darauf, althergebrachte SIM-Karten in euer Smartphone zu stecken – und irgendwann später wieder zu entfernen? Mit der modernen eSIM entfällt die bisweilen fummelige Angelegenheit. Ihr scannt einfach den von o2 bereitgestellten QR-Code, folgt den Anweisungen auf dem Smartphone-Display – fertig.

Mehrere eSIMs auf einem Handy sind ebenso möglich. Praktisch z. B. bei Dual-SIM für die Trennung von beruflich und privat genutzter Telefonnummer oder auf Reisen mit lokalen Internetanbietern, deren Travel-eSIM ihr schnell vor Ort hinzubuchen und auf eurem Handy speichern könnt. Für den Fall der Fälle lassen sich zudem mehr als zwei eSIMs auf eurem Handy speichern und bei Bedarf aktivieren. Wichtig: Aktiv verwenden könnt ihr nur maximal zwei eSIMs gleichzeitig.

Apple-Fans aufgepasst: Das iPhone Air setzt eSIM bereits voraus. Wegen des besonders schlanken Gehäuses gibt's keinen Platz für den Schacht einer physischen SIM-Karte. Die klassische Nano-SIM funktioniert daher nicht mit dem Air-Modell.

Fazit: eSIM als o2-Hauptkarte ist kostenlos

Bei o2 bekommt ihr die eSIM als Hauptkarte kostenlos. Ihr aktiviert sie über den QR-Code, den ihr von o2 zugesandt bekommt. Für zusätzliche eSIMs – z. B. für Tablet, Smartwatch oder andere Geräte – braucht ihr kostenpflichtige Zusatzoptionen wie o2 Connect. Prüft also vor der Bestellung genau, wie viele eSIMs ihr bei o2 braucht. Die Hauptkarte ist jedenfalls immer gratis.

