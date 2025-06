Neuer Chip, neue Strategie? Apple scheint beim kommenden A19-Prozessor bei der reinen Rechenleistung ein Stück zurückzurudern. Laut einem Leak aus China könnte sich Apple damit freiwillig hinter der Konkurrenz von Qualcomm einreihen. Doch ist das überhaupt ein Nachteil für euch?

Bisher galt: Apple war in Sachen Smartphone-Prozessoren der Maßstab, an dem sich andere messen mussten. Das könnte sich mit der neuen Chipgeneration ändern. Denn angeblich wäre es technisch kein Problem, mit dem A19 erneut die Spitze zu übernehmen. Stattdessen habe sich Apple dafür entschieden, den Fokus auf eine möglichst effiziente Nutzung der Energie zu legen – vermutlich auch, um die Akkulaufzeit der neuen iPhones zu verbessern. Der neue Chip soll dadurch im Alltag länger durchhalten, selbst wenn er im Benchmark keine Rekorde bricht.

Qualcomm schiebt sich ins Rampenlicht

Qualcomm nutzt die Gunst der Stunde und hat die Präsentation des neuen Snapdragon 8 Elite 2 kurzerhand vorgezogen – vermutlich, um möglichst nahe an Apples Ankündigung zu bleiben.

Der Chip-Launch ist nun für den 23. September geplant. Ein cleverer Schachzug: Sollte der neue Snapdragon bei der Performance tatsächlich vor Apples A19 liegen, dürfte das medial für Aufmerksamkeit sorgen. Immerhin werden die besten Android-Handys damit ausgestattet sein.

Doch ganz so einfach ist der Vergleich nicht. Denn: Benchmark-Ergebnisse sind schon lange nicht mehr das alleinige Maß der Dinge. Viel wichtiger ist inzwischen, wie gut sich unterschiedliche Rechenkerne im Chip ergänzen – also wie geschickt etwa Leistungs-, Effizienz- und KI-Kerne zusammenarbeiten.

Alltag statt Zahlen

Ein beeindruckender Wert bei der Taktrate nützt wenig, wenn das Handy nach ein paar Stunden wieder an die Steckdose muss. Genau hier setzen moderne Chips an: Sie sollen nicht nur schnell sein, sondern auch klug mit Energie haushalten.

Apple und Qualcomm verfolgen dabei unterschiedliche Strategien, aber mit einem gemeinsamen Ziel: eure Geräte sollen flüssig laufen – möglichst ohne Pause zum Aufladen.

Ob Apple mit dem A19 also wirklich langsamer ist, wird sich nicht in nackten Zahlen zeigen, sondern im Zusammenspiel von Software, Hardware und Akkutechnik. Das Rennen ist also noch lange nicht entschieden.

