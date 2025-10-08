Neuer Prime Deal für die AirPods 4: Amazon senkt den Preis noch mal

So was gibt's selten: Amazon hat die Prime Deals für die AirPods 4 noch mal verbessert. Sowohl mit als auch ohne ANC sind sie jetzt noch günstiger als beim erste Angebot – allerdings nur noch heute.

Die Amazon Prime Deal Days enden am 8. Oktober 2025.

Prime Deal Days: AirPods-Angebote im Check

Zuerst der Prime Deal zu den AirPods 4 ohne ANC: Es handelt sich um den besten Preis, den ihr bei seriösen Händler im Netz derzeit bekommt. Woanders kosten die In-Ear-Kopfhörer von Apple über 10 Euro mehr. Im Vergleich zum Direktkauf bei Apple spart ihr sogar 23 Prozent.

-> Zum Angebot: Apple AirPods 4 statt 149 Euro für nur 119,00 Euro

Und die AirPods 4 mit ANC? Hier bezahlt ihr 24 Prozent weniger als bei Apple, was in diesem Fall sogar einer Ersparnis von fast 50 Euro entspricht. Hierbei handelt es sich ebenfalls um einen aktuellen Bestpreis.

-> Zum Angebot: Apple AirPods 4 mit ANC statt 199 Euro für nur 159,50 Euro

Was ist der Unterschied?

In unserem Vergleich zwischen den AirPods 4 mit und ohne ANC erfahrt ihr im Detail, wie sich die beiden Modelle unterscheiden. Im Grunde genommen ist es aber einfach: Das ANC-Modell bietet eine aktive Geräuschunterdrückung und blendet Störgeräusche aus, damit ihr ungestört Podcast und Musik genießen – oder im Flugzeug besser schlafen könnt.

Wie gut sind die AirPods?

Auch wenn die AirPods Pro 3 noch besser sind, bekommt ihr hier exzellente Kopfhörer. Tatsächlich zählen sie AirPods 4 mit ANC zu den besten Wireless In-Ear-Kopfhörern auf dem Markt. Hier könnt ihr also bedenkenlos zuschlagen – und zwar möglichst schnell. Denn erfahrungsgemäß sind AirPods-Angebote stets schnell vergriffen.

