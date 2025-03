Für AirPods Max: Apple kündigt Lossless Audio an

Etwas überraschend hat Apple ein Upgrade für die hauseigenen Flaggschiff-Kopfhörer angekündigt. Für die AirPods Max stehen gleich mehrere Verbesserungen vor der Tür. Darunter der Support für Lossless Audio. Die Sache hat allerdings Haken.

Zeitnah zum anstehenden Update auf iOS 18.4 (das hierzulande übrigens Apple Intelligence mitbringen soll) wird Apple auch für die AirPods Max eine Firmware-Aktualisierung verteilen. Anschließend könnt ihr verlustfreies Audio in 48 kHz und 24 Bit genießen. Mit entsprechendem Ausgangsmaterial könnt ihr Musik dann in noch höherer Qualität hören. Sogar in Kombination mit 3D-Audio soll die Lossless-Wiedergabe möglich sein. Ihr findet Songs in verlustfreier Qualität und stellenweise mit 3D-Sound beispielsweise bei Apple Music.

Allerdings: Über Bluetooth schaffen es Songs mit verlustfreiem Audio nicht auf eure AirPods Max. Dafür dürfte die nötige Datenmenge schlicht zu hoch sein. Wer Lossless Audio nutzen möchte, muss die Kopfhörer also direkt via USB-C mit der Wiedergabequelle verbinden. Und das wäre dann auch der zweite Haken: Laut Apple bekommen nur die neueren AirPods Max mit USB-C das Update. Das ältere Modell mit Lightning-Kabel leider nicht.

Extrem niedrige Latenz für AirPods Max

Zusätzlich zu Lossless Audio erwartet die Besitzer von AirPods Max eine extrem niedrige Latenz beim Abspielen von Inhalten. Die Verbesserung dürfte insbesondere für Gamer spannend sein, die über ihre Apple-Kopfhörer zocken. So könnt ihr die Schritte von Feinden in Online-Games noch früher wahrnehmen. Aber auch hier ist offenbar wieder die Verbindung via USB-C-Kabel Voraussetzung.

Unterm Strich gibt's die von vielen Nutzern ersehnten Neuerungen nur für Besitzer der AirPods Max mit USB-C – und auch dann nur, wenn sie ein Kabel verwenden. Das könnte vielen Personen sauer aufstoßen. Denn die USB-C-Variante der Apple-Kopfhörer erschien erst 2024. Wer also zwischen 2020 und 2024 über 500 Euro für die AirPods Max ausgegeben hat, besitzt weniger als fünf Jahre alte Flaggschiff-Kopfhörer, die das erste wichtige Update schon nicht mehr erhalten haben.

Übrigens: Apple hat auch ein neues Kabel für die (USB-C) AirPods Max angekündigt. Das USB-C-auf-Klinke- Kabel lässt euch die Kopfhörer an Audioquellen mit 3,5-mm-Anschluss anschließen. Etwa die Stereoanlage, alte iPods oder andere Geräte. Allerdings verlangt Apple ganze 45 Euro für das Kabel...

