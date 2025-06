Die WWDC 2024 steht vor der Tür – und es scheint, als würde Apple dabei nicht nur über iOS, macOS & Co. sprechen. Auch die AirPods könnten ein fettes Feature-Update erhalten. Erste Hinweise gibt es bereits: Unter anderem sollen neue Kopfgesten, eine Kamera-Steuerung und eine automatische Musikpause bei Einschlaf-Erkennung geplant sein.

Apples Beststeller Apple AirPods 4 Die AirPods 4 sind Apples Einstiegsmodell und überzeugen durch klasse Sound, viele smarte Features und ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Sichert euch die Top-Kopfhörer jetzt in der Basisvariante oder mit ANC. Basis-Variante ohne ANC ab 134,99 € Zu Amazon Modell mit Active Noise Cancelling (ANC) ab 176,63 € Zu Amazon

Wie 9to5Mac berichtet, arbeitet Apple wohl gleich an mehreren spannenden Neuerungen für seine kabellosen Kopfhörer. Besonders auffällig: Die bisherigen Kopfgesten sollen ausgebaut werden. Schon jetzt lassen sich mit den AirPods Pro 2 oder den AirPods der vierten Generation Anrufe oder Benachrichtigungen durch ein einfaches Nicken oder Kopfschütteln steuern.

Bald könnte diese Funktion noch mehr können – etwa beim sogenannten "Conversation Awareness". Dabei wird die Lautstärke bei Gesprächen automatisch abgesenkt. Zukünftig soll sich dieses Feature per Kopfbewegung auch wieder deaktivieren lassen – bisher musste man dafür noch das Stäbchen der AirPods antippen oder darauf wischen.

Selfie per AirPod: Kamera-Steuerung kommt

Apple scheint außerdem eine Möglichkeit zu testen, mit den AirPods ein Foto zu schießen – ganz ohne das iPhone in der Hand halten zu müssen. Der Trick: Ein Tippen auf den AirPods-Stab soll die Kamera des verbundenen Geräts auslösen. Gerade für Selfies oder Gruppenbilder mit etwas Abstand dürfte das ziemlich praktisch sein.

Ebenfalls in der Pipeline: eine automatische Pausenfunktion, wenn ihr beim Musikhören einschlaft. Dank Schlaf-Erkennung sollen die AirPods in diesem Fall eigenständig stoppen – perfekt für alle, die abends mit Podcasts oder entspannter Musik ins Traumland gleiten.

Auch bei der Audioqualität könnte sich etwas tun: Laut dem Bericht arbeitet Apple an einem neuen Modus für die Mikrofone der AirPods. Dabei soll Sprache klarer vom Hintergrund getrennt werden – ähnlich wie beim Audio-Mix-Feature, das Apple schon beim iPhone 16 eingeführt hat. Noch fehlen dazu aber konkrete Details.

AirPods und iPads: Besseres Zusammenspiel geplant

Ein weiteres spannendes Detail betrifft den Einsatz der AirPods mit iPads – besonders in Umgebungen, in denen mehrere Nutzer ein Gerät gemeinsam verwenden, etwa in Schulen. Apple will hier offenbar die Verbindung vereinfachen, sodass das manuelle Koppeln entfällt oder zumindest deutlich flüssiger läuft.

Ob und wann genau diese Features kommen, dürfte sich schon bald zeigen. Die große Enthüllung könnte schon zur WWDC am 10. Juni erfolgen. Bis dahin heißt es: gespannt bleiben und vielleicht schon mal das Nicken üben.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht