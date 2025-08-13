In der aktuellen iOS‑26‑Beta ist ein spannender Hinweis aufgetaucht: Apple bereitet offenbar eine neue AirPods‑Geste für Live‑Übersetzungen vor – und es könnte sein, dass ihr dafür ein iPhone 17 braucht. Das Feature soll euch ermöglichen, Gespräche im echten Leben direkt über die Ohrhörer zu übersetzen.

Entdeckt wurde die Neuerung in der Entwickler‑Beta 6 von iOS 26. Dort ist eine Grafik hinterlegt, die zeigt, wie beide AirPods‑Stiele gleichzeitig gedrückt werden. Verknüpft ist das Bild mit der Übersetzer‑App, und es erscheint Text in Englisch, Portugiesisch, Französisch und Deutsch. Vorerst scheint die Funktion für die AirPods Pro (2. Generation) und AirPods (4. Generation) gedacht zu sein.

Übersetzen ohne Smartphone in der Hand

Apple hatte die Live‑Übersetzung bislang vor allem für FaceTime, Telefonate und Nachrichten angekündigt. Mit der AirPods‑Geste könnte die Funktion nun auch für direkte Gespräche verfügbar werden – ideal für den Urlaub oder internationale Treffen. Ähnliche Ideen kennen wir bereits von smarten Brillen wie den Meta Ray‑Bans.

Welche iPhones die Funktion unterstützen werden, ist noch unklar. Wahrscheinlich wird sich die Kompatibilität an Apples Anforderungen für die anderen Live‑Übersetzungsfunktionen orientieren, die unter anderem Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch (Brasilien) und Spanisch (Spanien) abdecken.

Leistungshunger als möglicher Grund

Echtzeitübersetzung ohne störende Verzögerung ist technisch anspruchsvoll – und genau das könnte der Grund sein, warum Apple die Funktion nur für das iPhone 17 freigibt. Offiziell bestätigt ist das zwar nicht, aber es würde erklären, warum das Unternehmen dieses AirPods‑Feature bisher nicht auf der Bühne präsentiert hat.

Apples Beststeller Apple AirPods 4 Die AirPods 4 sind Apples Einstiegsmodell und überzeugen durch klasse Sound, viele smarte Features und ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Sichert euch die Top-Kopfhörer jetzt in der Basisvariante oder mit ANC. Basis-Variante ohne ANC ab 129,99 € Zu Amazon Modell mit Active Noise Cancelling (ANC) ab 174,81 € Zu Amazon

Sicher ist immerhin: Apple arbeitet daran, die AirPods um eine direkte Live‑Übersetzung zu erweitern. Für alle, die oft mit anderen Sprachen zu tun haben, könnte das ein praktisches Upgrade werden – vor allem, wenn es ohne ständiges Herumfummeln am iPhone funktioniert.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht