Ob iPad, Apple Watch oder iMac: Apple arbeitet – wenig überraschend – an neuen Produkten. Bei einer dieser Neuheiten soll es sich zudem um AirPods Pro Lite handeln. Bekommen die kabellosen In-Ears ein Schwestermodell?

DigiTimes hat das Gerücht rund um die AirPods Pro Lite eher beiläufig in Umlauf gebracht. Denn eigentlich geht es in einem Bericht um die Folgen des Coronavirus. Um Lieferengpässe zu vermeiden, wolle Apple enger mit Zulieferern aus Taiwan zusammenarbeiten. Die Partner sollen verstärkt neue Geräte produzieren. Als Beispiele nennt das Blatt neue Generationen von iPad, Apple Watch und iMac sowie AirPods Pro Lite. Interessant.

Wo ist Platz für AirPods Pro Lite?

Die Zeitung beruft sich auf Quellen, die "mit der Angelegenheit vertraut" seien. Darüber hinaus gibt es allerdings keine weiteren Informationen. Daher ist unklar, was genau hinter der Neuheit steckt. Etwa günstige, aber abgespeckte In-Ears?

Halten wir uns zunächst an die Fakten: Apple hat im März 2019 die zweite AirPods-Generation veröffentlicht und im Oktober mit den AirPods Pro nachgelegt. Diese liefern zusätzlich Geräuschunterdrückung und einen neuen Transparenzmodus. Das Upgrade kostet nur 50 Euro mehr.

Wir sind uns daher nicht sicher, wo sich eine abgespeckte Version der AirPods Pro in das bisherige In-Ear-Portfolio von Apple einfügen könnte. Wir halten es daher für relativ unwahrscheinlich, dass an dem Gerücht der AirPods Pro Lite etwas dran ist. Mutmaßlich arbeitet Apple aber tatsächlich an neuen In-Ear-Kopfhörern. Digitimes hat in der Vergangenheit bereits mehrfach interessante Einblicke in die Lieferkette von Apple geboten, allerdings hin und wieder Probleme mit der Vorhersage von Namen und Marktstarts.

AirPods Pro sind beliebt

Die AirPods Pro jedenfalls erfreuen sich großer Beliebtheit. Die Nachfrage der Premium-In-Ears ist deutlich höher als erwartet. Kleiner Knackpunkt: Von den Kopfhörern gibt es derzeit allerdings ein Update, das euren nächsten Flug unangenehmer machen dürfte. Angeblich arbeitet Apple zudem an Over-Ear-Kopfhörern. Dies geht aus einem entsprechenden Patent hervor. Diese sollen zum High-End-Segment zählen und unter anderem Gestensteuerung und Trageerkennung liefern. Das Gerücht hält sich bereits seit einiger Zeit.