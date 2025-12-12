Eigentlich sollten die AirTags 2 schon 2025 erscheinen – bisher hat Apple aber noch keine neuen Modelle vorgestellt. Jetzt sorgt ein Leak für frische Spekulationen: Fünf Verbesserungen stecken offenbar in der nächsten Generation der Bluetooth-Tracker. Und die könnten im Alltag einen echten Unterschied machen.

Die Infos stammen aus einem internen iOS-26-Build, den MacWorld einsehen konnte. Darin tauchen mehrere Hinweise auf, die Apple den AirTags 2 zuordnet. Ziel scheint es zu sein, die kleinen Tracker noch nützlicher zu machen – unter anderem durch präzisere Ortung und eine komfortablere Bedienung. Auch neue Funktionen für den Einsatz unterwegs und in Menschenmengen sind im Leak erwähnt.

Schneller verbunden, genauer gefunden

Apple möchte demnach unter anderem den Kopplungsvorgang mit dem iPhone vereinfachen. Wer schon einmal AirTags eingerichtet hat, weiß: Das geht zwar schnell – aber Luft nach oben gibt es trotzdem. Mit den AirTags 2 könnte der Einstieg noch reibungsloser ablaufen, gerade wenn mehrere Geräte im Spiel sind.

Auch die sogenannte Präzisionssuche will Apple verbessern. Diese Funktion zeigt euch auf dem iPhone besonders genau an, wo sich ein verlorener Gegenstand befindet. Künftig sollen die Tracker noch exakter arbeiten, was vor allem in komplexeren Umgebungen hilfreich sein dürfte.

Eine weitere Neuerung betrifft die Batterieanzeige: Statt einer groben Schätzung sollen die AirTags 2 den Ladezustand detaillierter anzeigen. So behaltet ihr besser im Blick, wann ein Batteriewechsel nötig ist.

Mehr Kontrolle unterwegs und in vollen Umgebungen

Außerdem reagiert Apple offenbar auf die Herausforderungen beim Tracking in Bewegung. Der Leak deutet darauf hin, dass die AirTags 2 ihre Position unterwegs häufiger aktualisieren oder stabiler verfolgen können. Vor allem beim Einsatz im Gepäck, an Fahrrädern oder in anderen mobilen Szenarien könnte das für mehr Verlässlichkeit sorgen.

Zusätzlich sollen die neuen Tracker besser mit Menschenmengen klarkommen. Wer schon einmal versucht hat, seinen Rucksack auf einem Festival oder in einem vollen Zug zu orten, weiß: Viele Geräte in der Nähe können die Genauigkeit beeinträchtigen. Laut Leak arbeiten die AirTags 2 in solchen Situationen zuverlässiger und zeigen klarer an, wo sich eure Sachen befinden.

Im iOS-Code taucht übrigens die interne Bezeichnung "2025AirTag" auf – ein Hinweis darauf, dass Apple die neuen Modelle ursprünglich für dieses Jahr eingeplant hat. Wann der Release der AirTags 2 tatsächlich stattfindet, bleibt offen.

