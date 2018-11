Alexa informiert euch künftig über neue Musikalben

Dank Alexa und Amazon Music verpasst ihr keine neuen Hits eurer Lieblingsmusiker, sondern wisst über jeden Release sofort Bescheid. Die Funktion ist zunächst allerdings nur in den USA freigeschaltet.

Sowohl die Sprachassistentin des Amazon Echo als auch der Musik-Streamingdienst überbringen euch künftig die guten Nachrichten: Leuchtet auf einem Echo-Gerät ein gelber Ring, teilt euch euer smarter Speaker mit, dass ein Musiker, dem ihr auf Amazon Music folgt, ein neues Lied oder Album veröffentlicht hat. Über die iOS- und Android-App des Dienstes erhaltet ihr zudem eine Benachrichtigung auf euer Smartphone, berichtet The Verge.

"Alexa, folge diesem Musiker"

Um einem Musiker zu folgen, wählt ihr auf Amazon Music die entsprechende Funktion aus oder beauftragt einfach Alexa via Sprachbefehl. Wenn ihr zum Beispiel Musik eures Lieblingsinterpreten hört, sagt ihr einfach Kommandos wie "Alexa, folge diesem Musiker auf Amazon Music" und "Alexa, informiere mich, wenn dieser Musik ein neues Album hat".

Die Funktion weckt bei uns hierzulande jedoch zunächst nur Vorfreude – nutzen können wir sie noch nicht. Aktuell ist der Skill offenbar nur in den USA verfügbar. Das dürfte sich in Zukunft sicherlich ändern. Amazon ergänzt seine Sprachassistenz in der Regel zunächst in seinem Heimatmarkt um neue Funktionen und rollt diese erst nachträglich in anderen Ländern aus. Auf US-Geräten ist Alexa zum Beispiel bereits in der Lage zu flüstern.

Bereits in Deutschland ist dagegen eine verbesserte Terminplanung verfügbar. Alexa behält Termine und Kalender besser im Blick. Der Kalender lässt sich zudem in Routinen einbinden. Wie sich Amazons Assistenz im Vergleich zu den Assistenten von Google und Apple generell schlägt, erfahrt ihr in unserem Vergleich.