Amazon Music: Wird das Angebot wie bei Spotify kostenfrei?

Startet Amazon Music einen großen Angriff auf Spotify und Apple Music? Der Musik-Streaming-Dienst könnte sich in Zukunft verändern – und dadurch zu einer stärkeren Konkurrenz für die Platzhirsche werden. Ob der Nutzer davon profitiert, wird sich erst noch zeigen.

Amazon Music erwägt derzeit offenbar, einen Teil seines Musik-Streaming-Angebotes kostenlos zur Verfügung zu stellen. Das berichtet Billboard unter Berufung auf Quellen, die mit den Plänen des Anbieters vertraut sein sollen. Der Streaming-Dienst finanziert sich künftig angeblich durch Werbung – ähnlich wie es bei der Gratis-Version von Spotify der Fall ist. Durch diesen Schritt würde der Musik-Streaming-Markt noch umkämpfter werden als bislang.

Amazon Music kostenlos über Echo

Amazon will die Gratis-Musik angeblich über die Hardware des Unternehmens anbieten: smarte Lautsprecher wie Echo und Co. Zumindest zum Start ist der Katalog an Songs aber offenbar sehr begrenzt. Vermutlich wird Amazon das Angebot erweitern, wenn der kostenlose Streaming-Dienst erfolgreich ist. Angeblich startet der Service schon in sehr naher Zukunft – Mitte bis Ende April 2019.

Aktuell ist Spotify der einzige große Anbieter auf dem Markt für Musik-Streaming, der kostenlose Musik zur Verfügung stellt. Wenn die Gerüchte zu dem neuen Dienst von Amazon stimmen, untermauert der Online-Versand seine Ambitionen in diesem Markt. Seit Mitte Dezember 2018 gibt es in der iOS- und der Android-App von Amazon Music einen Hands-free-Modus, der die Steuerung der Musik über Alexa ermöglicht.