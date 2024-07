Amazon Prime Day: Apple MacBook Air 13 (M2) jetzt zum Tiefpreis

Zum Prime Day gibt es das Apple MacBook Air 13 (M2) besonders günstig. Das edle Notebook mit dem neuen, schlankeren Design war offenbar noch nie so günstig erhältlich.

Das Prime-Day-Angebot für das MacBook Air 13 (M2) hat es in sich: Für nur 919,60 Euro könnt ihr euch das edle MacBook Air M2 aktuell bei Amazon sichern. Laut Idealo handelt es sich dabei um den bislang besten Preis überhaupt. Dafür bekommt ihr die Konfiguration mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher. Außerdem top: Das Gerät kommt in der attraktiven Farbe "Mitternacht", die dem Notebook einen exklusiven und gleichzeitig hochseriösen Look verleiht.

Wie gut ist das MacBook Air M2?

Das MacBook Air M2 ist ein exzellenter und sehr leistungsstarker Laptop, der dank Apples M2-Chip auch für anspruchsvolle Aufgaben bestens gerüstet ist. Durch das lüfterlose Design bleibt der Apple-Laptop auch bei stärkerer Beanspruchung angenehm leise.

Und natürlich bietet er auch den bekannten großen Vorteil der Modellreihe: Das MacBook Air 13 (M2) ist ungeheuer schlank und leicht. Dadurch lässt es sich superkomfortabel überallhin mitnehmen und hervorragend für die Arbeit unterwegs nutzen.

Lohnt sich das MacBook Air beim Prime Day?

Unsere Einschätzung zum Prime-Day-Angebot: So günstig werdet ihr das MacBook Air M2 wohl lange Zeit nicht mehr bekommen. Wer auf der Suche nach einem neuen Notebook ist, sollte definitiv stark darüber nachdenken, hier zuzuschlagen – und zwar schnell, bevor das MacBook ausverkauft ist.