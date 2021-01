Der YouTuber JerryRigEverything hat seine Smartphone-Awards für das vergangene Jahr vergeben. In seinem Video kürt er unter anderem das stabilste und das reparaturfreundlichste Smartphone. Er verrät aber auch, welches Gerät am schlechtesten bei seinem bekannten Biegetest abgeschnitten hat.

Der Name JerryRigEverything dürfte jedem, der sich intensiv mit Smartphones beschäftigt, ein Begriff sein. In seinen Härtetests zeigt euch der YouTuber zum Beispiel, wie stabil die Gehäuse der Geräte sind oder wie leicht sie sich zerkratzen lassen. In einem neuen Video vergibt er eine ganze Reihe Awards an die getesteten Smartphones des vergangenen Jahres.

Das stabilste Smartphone 2020 ist seiner Meinung nach das Google Pixel 4a, weil es dank der Plastikrückseite den Biegetest nahezu schadlos überstanden hat. Da die meisten anderen Smartphones verglast sind, führt das Verbiegen zwangsläufig zu Brüchen, selbst wenn die Technik dabei intakt bleibt.

Google punktet doppelt und OnePlus fällt durch

Das Pixel 4a ist nicht das einzige Google-Handy, dem JerryRigEverything einen Award zuweist. Das Pixel 5 kürt er zum reparaturfreundlichsten Smartphone 2020, weil sich dessen Display, ohne Schrauben zu lösen, abnehmen lässt. So könnten Werkstätten einen Austausch innerhalb einer Minute vollziehen. Das Google Pixel 5 sei aber auch das Smartphone, mit dem irreführendsten Marketing, weil sich das komplett biologisch abbaubare Metallgehäuse als ein Metallskelett mit Plastiküberzug entpuppt habe.

Überhaupt nicht gut weggekommen ist das OnePlus Nord, das JerryRigEverything zum unstabilsten Smartphone 2020 gekürt hat. Obwohl das Gehäuse den Test nahezu schadlos überstand, brach das empfindliche Display unter dem Glas und machte das Gerät damit unbrauchbar.

Das reparaturunfreundlichste Smartphone des letzten Jahres, ist nach Meinung des YouTubers das ZTE Axon 20. Dessen futuristisches Gehäuse verfüge über so viele Lötstellen, dass eine Reparatur und das Zusammensetzen ewig dauerten.

ZTE und Apple bekommen Lob

Das ZTE Axon 20 gehört ebenfalls zu den doppelt gekürten Smartphones. Neben dem Negativpreis erhält es, für die unsichtbar unter dem Display platzierte Frontkamera, aber auch den Titel „Innovativstes Smartphone 2020“.

Obwohl Apple normalerweise nicht gut in JerryRigEverythings Videos wegkommt, erhält der Hersteller dieses Mal einen Preis. Das iPhone 12 Pro Max ist, seiner Meinung nach, das Smartphone mit dem schönsten Innendesign.