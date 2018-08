Android Pie: Nokia 7 Plus erhält Update als eines der ersten Geräte

Das Update auf Android 9 Pie erscheint noch im Herbst 2018 – zumindest für das Nokia 7 Plus. Das hat Google gleich nach der offiziellen Präsentation des Updates indirekt angekündigt. Auch andere Geräte des Unternehmens HMD Global dürften die Aktualisierung noch in diesem Jahr erhalten.

Wie üblich erhalten die Google-Smartphones das Update als Erstes: Dem Unternehmen zufolge steht Android P für die Pixel-Geräte ab sofort als Download zur Verfügung, wie Nokiapoweruser berichtet. Anschließend sollen alle Smartphones versorgt werden, die am Beta-Programm teilgenommen haben. Dazu gehört auch das Nokia 7 Plus, dessen Besitzer also schon in den kommenden Wochen mit der Aktualisierung rechnen können.

Vorrang für Android-One-Geräte

Nachdem diese Smartphones versorgt sind, sollen alle Android-One-Geräte das Update auf Android Pie erhalten. Auch hier steht HMD Global mit den aktuellen Nokia-Smartphones weit vorne in der Warteschlange: So können sich offenbar nicht nur Besitzer des Nokia 6.1 und 5.1 auf das bald erscheinende Pie-Update freuen, sondern zum Beispiel auch Eigentümer des Nokia 8 Sirocco.

Erst Ende Mai 2018 hatte HMD Global verkündet, dass alle neuen Smartphones des Herstellers das Update auf Android P erhalten sollen, also auch Einsteiger-Geräte wie das Nokia 1. Im Juli betonte das Unternehmen dann, dass die Wartezeit zwischen offizieller Vorstellung und Rollout sehr kurz ausfallen soll. Demnach könnten einige Geräte das Update sogar noch im August erhalten – allen voran das Nokia 7 Plus.