Android Q könnte euch App-Updates rückgängig machen lassen

Die erste offizielle Vorstellung von Android Q wird aller Voraussicht nach Anfang Mai auf der Google I/O 2019 erfolgen. Eine frühe Version davon ist allerdings bereits durchgesickert und offenbart nach und nach mögliche neue Features. Nun heißt es, dass es künftig möglich sein soll, App-Updates zu widerrufen.

Hinweise darauf hat XDA Developers im Quellcode von Android Q gefunden. Es scheint so, als würde Googles Betriebssystem in der kommenden Version einen sogenannten "Rollback" von Apps erlauben. Damit bezeichnet man die Wiederherstellung einer früheren Software-Version. Den Code-Schnipseln zufolge wäre dies über den Google Play Store möglich.

Abhilfe bei Kompatibilitätsproblemen?

Warum sollten Nutzer ein App-Update rückgängig machen wollen? Schließlich verbessern Aktualisierungen doch in der Regel die Stabilität und führen neue Features ein. Mitunter bringen Updates aber auch Probleme mit sich und bestimmte Funktionen funktionieren nicht mehr so, wie es die Entwickler eigentlich vorgesehen haben. In diesen Fällen könnte ein Rollback Abhilfe schaffen. XDA Developers weist allerdings daraufhin, dass die Referenzen im Quellcode nicht zwangsläufig bedeuten, dass Android Q Rollbacks tatsächlich erlauben wird.

In letzter Zeit hat die Webseite regelmäßig über mögliche neue Features in der kommenden Version von Googles mobilem Betriebssystem berichtet. Unter anderem könnte Android Q fortschrittliche Methoden zur Gesichtserkennung nativ unterstützen. Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass sich die Optik der Benutzeroberfläche besser anpassen lässt, als es bei Android Pie der Fall ist. Bereits seit Längerem macht außerdem das Gerücht die Runde, dass Android Pie einen umfassenderen Dark Mode bieten wird.