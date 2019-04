Android-Smartphones: Laufen System-Updates bald über den Google Play Store?

Besitzer eines Android-Smartphones kennen das: Eure Apps aktualisiert ihr über den Google Play Store – sofern ihr ein Programm auch darüber bezogen habt. Nur das Update für das Android-Betriebssystem selbst findet ihr an anderer Stelle: In den Handy-Einstellungen selbst. Womöglich ändert sich bald etwas daran.

Google denkt wohl darüber nach, alle Updates für euer Smartphone an einem Ort zu vereinen. Zumindest hat 9to5Google Hinweise darauf im Code der Play-Store-App gefunden. Einträge weisen darauf hin, dass ihr über die Anwendung wohl bald das komplette Betriebssystem aktualisieren könnt. Wie zuvor über die Einstellungen soll das Herunterladen und Installieren an dieser Stelle möglich sein.

Neuer Hinweis auf Play Pass

Allerdings soll das Feature noch nicht im Google Play Store aktivierbar sein. Es sei auch möglich, dass Google diese Idee wieder verwirft. Zwar wäre es womöglich einfacher, wenn ihr alle Updates an einem Ort ausführen könntet. Doch was ist, wenn euer Handy aufgrund eines Fehlers keinen Zugriff auf den Google Play Store mehr hat? Wenn in diesem Szenario nur noch ein Update des Betriebssystems hilft, habt ihr womöglich ein großes Problem.

Im Code des Play Store soll sich zudem ein Hinweis auf eine weitere wohl noch geplante Funktion befinden: Darin taucht erneut ein sogenannter "Play Pass" auf. Bereits Ende Oktober 2018 ist dieser Begriff bereits gefallen. Er soll für einen Abo-Dienst stehen, der euch – gegen eine monatliche Gebühr – Zugriff auf mehrere kostenpflichtige Apps und Spiele gewährt. Noch ist allerdings auch unklar, ob Google diesen Service wirklich jemals ins Leben ruft.