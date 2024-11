Black Friday Deal: iPhone-Schnelladegerät bei Amazon für nur 10 Euro

Günstige Gelegenheit für iPhone-Besitzer, die bislang auf Fast Charging verzichten: Bei Amazon bekommt ihr das "Anker 20W USB C"-Ladegerät vorübergehend fast zum halben Preis.





Das Wichtigste in Kürze:

Amazon verkauft ein Anker-Schnellladegerät fast zum halben Preis

Das Netzteil erreicht die maximale Ladeleistung vieler iPhones (20 W)

Es lädt aber auch Android-Handys und USB-A-Geräte auf

Es lassen sich zwei Geräte gleichzeitig aufladen

Ursprünglicher Artikel vom 21.05.2024:

Gerade mal 9,99 Euro verlangt Amazon derzeit für das 20 W starke Ladegerät von Anker – inklusive 1,5 m langem USB-C-Ladekabel. Für iPhone-Nutzer ist das auch Android-kompatible Netzteil deshalb so interessant, weil 20 W auch (in etwa) die maximale Ladeleistung vieler iPhones entspricht. Aber wartet nicht zu lang: Zuletzt war das Angebot nur für wenige Tage aktiv. Auch in diesem Fall ist davon auszugehen, dass in Kürze wieder Schluss ist.

Übrigens: Bei Apple direkt bezahlt ihr knapp 25 Euro für ein 20-W-Netzteil – und noch mal über 20 Euro für ein USB-C-Ladekabel, solltet ihr eures verlegt haben. Mehr als die vierfache Summe, die ihr beim Anker-Netzteil auf den Tisch legen müsst.

Anker vs. Apple: Das sind die Vorteile

Das Anker-Ladegerät bietet zwei entscheidende Vorteile gegenüber dem Apple-Charger: Zum einen unterstützt er neben USB-C auch USB-A. Dadurch lassen sich nicht nur das iPhone 16 und seine Schwestermodelle damit aufladen, sondern auch ältere iPhones, die noch einen Lightning-Anschluss besitzen. Zum anderen ist es möglich, zwei Geräte gleichzeitig mit Strom zu versorgen – jeweils eines über USB-C und eines über USB-A.

Beachtet dabei: Über USB-A fließt der Strom mit maximal 18 W, was dennoch nah an der maximalen Ladeleistung für die davon betroffenen iPhones liegt. Darüber hinaus nimmt die Ladegeschwindigkeit ab, wenn ihr zwei Geräte parallel aufladet. Dann stehen über beide Anschlüsse maximal 7,5 W bereit.

Außerdem ist kein USB-A-Ladekabel im Lieferumfang enthalten. Zu diesem Preis ist es aber bereits überaus erfreulich, dass ein USB-C-Kabel beiliegt. Nicht selten müsst ihr das nämlich separat zu eurem Netzteil dazukaufen.