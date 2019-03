"Apex Legends": Darum verursachen manche Treffer keinen Schaden

Wenn ihr in "Apex Legends" auf andere Spieler schießt, verursachen Treffer am Oberkörper oder an den Armen mitunter keinen Schaden. Das hat Respwan nun im offiziellen Reddit-Forum zum Spiel bestätigt. Schuld daran sind die Hitboxen der Charaktere.

Zum Verständnis: Hitboxen sind vereinfacht gesagt der (nicht sichtbare) Bereich, in dem ihr eine Spielfigur treffen könnt. Im Idealfall stimmt die Hitbox mit dem sichtbaren 3D-Modell eines Objekts überein. In "Apex Legends" ist dies aktuell offenbar nicht ganz der Fall. Die Entwickler haben bereits einige serverseitige Anpassungen vorgenommen, die das Problem entschärfen sollen. Komplett behoben ist es aber offenbar noch nicht.

Einige Charaktere könnt ihr leichter treffen

Wie Respawn auf Reddit schreibt, analysieren die Entwickler derzeit von Spielern eingesendete Beispiele. Anhand dieser wolle das Unternehmen die Hitboxen in "Apex Legends" optimieren. Es ist nicht das erste Mal, dass die Hitboxen für Schlagzeilen sorgen. Vor einiger Zeit stellte sich etwa heraus, dass auch Treffer zwischen die Beine den Roboter Pathfinder verletzten. Die großen Abweichungen zwischen dessen Hitbox und seinem 3D-Modell hat Respawn inzwischen behoben.

Dennoch sind einige Legenden nach wie vor leichter zu treffen als andere. Das ist allerdings auch so beabsichtigt. Große Charakter wie Caustic und Gibraltar stellen ein einfacheres Ziel dar als beispielsweise die zierliche Wraith, die die kleinste Hitbox in "Apex Legends" besitzt.

Respawn hat die Hitboxen der Schwergewichte zwar inzwischen ein wenig angepasst. Dabei ging es aber in erster Linie um eine Angleichung an das jeweilige 3D-Modell. Die Entwickler versuchen die Nachteile stattdessen durch Aufwertungen ("Buffs") in anderen Bereichen wettzumachen. So stehen nun beispielsweise Caustics Fallen nach der Verwendung schneller wieder zur Verfügung als noch zum Launch von "Apex Legends" .