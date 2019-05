"Apex Legends" für Smartphones ist unterwegs

Während ihr auf PC und Konsolen bereits seit geraumer Zeit "Apex Legends" spielen könnt, hat der Battle-Royale-Titel mobile Endgeräte noch nicht erreicht. Doch schon bald soll das Spiel seinen Konkurrenten "Fortnite" und "PUBG Mobile" folgen: Eine Version für Smartphones kommt.

Für Publisher Electronic Arts (EA) ist, "Apex Legends" das bislang am schnellsten wachsende Franchise, wie The Verge berichtet. Da ist es nicht verwunderlich, dass Entwickler Respawn auch weiteren Nutzern Zugang zu dem Spiel bieten möchte. EA sei mittlerweile in fortgeschrittenen Verhandlungen, damit das aus unserer Sicht gelungene Game auch für Smartphones erscheint.

Für Android und iPhone?

Dies dürfte bedeuten, dass sowohl für Android-Smartphones als auch das iPhone eine Version von "Apex Legends" in Arbeit ist. Mehr Informationen gibt es bisher nicht. Somit ist noch unklar, wann die Mobile-Variante erscheint. Vor dem Sommer 2019 rechnen wir allerdings nicht mit einem Release. Bis der Termin offiziell bekannt ist, solltet ihr sehr aufmerksam sein und Programme mit Bedacht installieren. Im Internet kursieren seit geraumer Zeit gefährliche Apps, die sich als Handy-Version von "Apex Legends" ausgeben.

Schon zuvor hat das Entwickler-Studio Respawn angedeutet, dass eine Umsetzung von "Apex Legends" für Smartphones und Tablets denkbar sei. Bislang hat das Unternehmen aber noch nicht erwähnt, ob sich eine entsprechende Version in Arbeit befindet. Für EA könnte sich eine iOS- und Android-Variante durchaus lohnen: Allein "PUBG Mobile" kann bereits über 200 Millionen Spieler verzeichnen.