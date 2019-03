"Apex Legends": Season 1 und neue Legende könnten noch heute kommen

Wann beginnt Season 1 von "Apex Legends"? Gerüchten zufolge soll es noch am 12. März 2019 dazu kommen. Es gibt neue Hinweise darauf, dass der Saisonstart zumindest kurz bevorsteht. Außerdem scheint sich zu bestätigen, dass Octane die nächste neue Legende sein wird.

Mehrere Reddit-Nutzer berichteten darüber, dass EA die Startseite für "Apex Legends" auf seiner Origin-Plattform aktualisiert hat. Mittlerweile hat das Unternehmen die Aktualisierung zwar offenbar wieder zurückgenommen. Doch aus einem Screenshot geht folgende Ankündigung hervor: "Treffe auf die neueste Legende von 'Apex Legends', Octane, schwingt neue Waffen und sammelt einzigartige Beute ein. Der Battle Pass für Season 1 ist hier. Kauft ihn im In-Game-Store für 950 Apex Coins."

"Apex Legends": Battle Pass für unter 10 Euro?

Es sieht also ganz danach aus, als ob Octane tatsächlich die nächste neue Legende von "Apex Legends" wird. Gerüchte hatten dies schon seit Längerem angedeutet. Sollte der Preis für den Battle Pass stimmen, kostet er mit umgerechnet 9,50 Euro genauso viel wie sein Pendant in "Fortnite" üblicherweise. Einem Tweet von AMD zufolge soll Respawn am 12. März außerdem die Stärke einiger Legenden anpassen. Auch das könnte ein Hinweis auf den heutigen Start von Season 1 sein.

Dataminer wollen darüber hinaus bereits zehn kommende Legenden für "Apex Legends" identifiziert haben. Ein Nutzer hat auf Basis davon ein Mock-up der daraus resultierenden neuen Charakterauswahl erstellt. Wie ihr in dem zweiten Tweet unter diesem Artikel seht, sollen die neuen Legenden folgende sein: Octane, Prophet, Rampart, Rosie, Skunner, Wattson, Nomad, Jericho, Crypto und Husaria.