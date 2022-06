AirPods für alle TikToker: Apple lässt euch tanzen wie dieser Pop-Star

Bei TikTok wartet ein neuer AirPods-Filter auf euch, der euch auf den Spuren von Harry Styles wandeln lässt: In einem neuen Spot, der auch als Musikvideo durchgehen könnte, wirbt der britische Sänger seit Kurzem tanzend für Apples In-Ear-Kopfhörer.

Aktiviert ihr den TikTok-Filter, seht ihr euch auf eurem Handy-Bildschirm mit AirPods der 3. Generation (mit Vertrag hier) in den Ohren. Außerdem kommt – wie im offiziellen Werbespot – ein interessanter Silhouetten-Effekt zum Einsatz und Harry Styles' Song "Music for a Sushi Restaurant" ertönt. Falls ihr das Video mit dem Popstar noch nicht kennt, könnt ihr es euch zur Inspiration hier anschauen:

So geht's zum AirPods-Filter für TikTok

Der neue AirPods-Filter wartet ab sofort in der TikTok-App auf euch. Ihr könnt ihn nicht finden? Dann folgt einfach folgenden Schritten, um ihn für euer eigenes Musikvideo zu nutzen:

Öffnet TikTok auf eurem Handy

Tippt auf den "+"-Button, um ein Video aufzunehmen

Tippt auf "Effekte"

Tippt auf die Lupe

Sucht nach "AirPods"

Tippt auf "AirPods Silhouetten"

Nun müsst ihr nur noch einen neutralen Hintergrund auswählen und die Show kann losgehen: Startet die Aufnahme wie üblich über den rotten Button und teilt euren Clip anschließend mit dem Rest der Welt.

Was Apple davon hat

In dem Spot, von dem der TikTok-Filter inspiriert ist, wirbt Apple für ein besonderes Feature seiner Kopfhörer: Die AirPods der dritten Generation bieten wie die AirPods Pro (zum Test) Spatial Audio mit Dynamic Head Tracking. Wenn ihr Musik hört, erkennen die In-Ears also eure Kopfbewegungen und passen die Sound-Richtung dementsprechend an. Ein beeindruckender Effekt, den ihr erleben solltet, um ihn schätzen zu lernen. Übrigens nicht nur bei Musik, denn das Ganze funktioniert beispielsweise auch bei Filmen und Serien auf Apple TV+.