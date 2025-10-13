Gerade erst hat Apple die AirPods Pro 3 auf den Markt gebracht, da gibts schon erste Gerüchte zum Nachfolger. Laut dem Apple-Experten Mark Gurman arbeitet der Konzern bereits an den AirPods Pro 4 – und die könnten technisch einen ordentlichen Sprung machen.

Apples beste Kopfhörer Apple AirPods Pro 3 Die AirPods Pro 3 sind die besten In-Ears von Apple. Mit doppelt so gutem ANC wie zuvor, Herzfrequenzsensor für Fitnesstracking, mehr Akkulaufzeit, Wasserschutz und erstklassigem Sound. Apples aktuelle Top-Kopfhörer ab 249,00 € Amazon

Wie Gurman in seinem Bloomberg-Newsletter berichtet, will Apple die nächste Generation seiner Premium-Ohrhörer nämlich mit dem H3-Chip ausstatten. Damit bekämen AirPods Pro erstmals seit 2022 einen neuen Prozessor. Sowohl die AirPods Pro 2 als auch die neuen AirPods Pro 3 nutzen den H2-Chip. Die neue Chip-Generation könnte in wichtigen Bereichen für Verbesserungen sorgen: ANC (Active Noise Cancellation), Klang und Latenz.

Der H2-Chip ermöglichte etwa auf technischer Ebene eine deutliches Upgrade der Geräuschunterdrückung und auch immersiveren Raum-Sound. Ein weiteres Feature könnte zudem profitieren: die Live-Übersetzung. Hierzulande (bzw. in der EU) muss man allerdings auf das Pro-Feature derzeit noch verzichten.

Ein richtiges Upgrade oder doch eine Überarbeitung?

Ob die Neuerungen tatsächlich im Rahmen der AirPods Pro 4 erscheinen oder Apple lediglich eine überarbeitete Version der aktuellen AirPods Pro 3 bringt, bleibt laut Gurman offen.

Sicher ist aber: Der Hersteller möchte die Serie stetig weiterentwickeln. In der Zukunft will Apple unter anderem neue Health-Funktionen im gesamten AirPods-Lineup integrieren. Neben der Herzfrequenzmessung der AirPods Pro 3 sind angeblich auch Temperatursensoren geplant. Auch an AI-Funktionen arbeite Apple. Sogar integrierte Kameras sind wohl im Gespräch.

Auch die normalen AirPods stehen auf Apples Liste

Neben den Pro-Modellen arbeitet Apple offenbar auch an neuen Standard-AirPods. Laut Bloomberg ist die fünfte Generation in Planung – nachdem die AirPods 4 erst 2024 vorgestellt wurden, dürfte das Basismodell wohl etwas später folgen. Traditionell überarbeitet der Hersteller die Earbuds nicht jährlich. Zwischen Generationen liegen meist zwei bis vier Jahre, sodass wir frühestens 2026 mit den AirPods 5 rechnen können. Konkrete Infos zu deren Ausstattung gibt es laut Gurman noch nicht.

Eines ist klar: Apple plant, seinen beliebten Ohrhörern auch in Zukunft mehr smarte Funktionen zu spendieren. Wir dürfen gespannt sein, wann genau die AirPods Pro 4 das Licht der Welt erblicken.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht