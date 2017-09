Apple AirPods Wireless Case: Preis und Release aufgetaucht

Die neuen iPhones von Apple sind zum ersten Mal kabellos aufladbar. Während der Keynote am 12. September zeigte Apple, dass sich auch die Apple AirPods kabellos laden lassen werden – der entscheidende Faktor ist dabei die Hülle.

Die AirPods sind neben den Beats-Kopfhörern Apples Verkaufsschlager unter den Bluetooth-InEars. Apple hat in diesem Jahr davon abgesehen bereits ein komplett neues Nachfolgemodell zu präsentieren. Dennoch ist die vorgestellte Variante eine Verbesserung. Bei der Hülle der ersten Generation monierten einige Käufer, dass sie aufgeklappt werden müssen, um die LED für die Ladestandsanzeige sehen zu können. Apple hat diese nun an der Außenseite der Hülle sichtbar gemacht und die Funktion zum kabellosen Laden integriert. Außerdem will der Konzern mit AirPower eine Ladeschale einführen, die gleichzeitig all Eure Apple-Produkte auflädt – von iPhone über Apple Watch bis zu den AirPods.

Offiziell hat Apple noch nichts zum Preis der neuen Ladehülle der AirPods kommuniziert. MacPrime will aber von Apple Schweiz erfahren haben, dass die Hülle 69 US-Dollar kosten soll – genau so viel wie die Gebühr bei einem Servicefall. Übertragen auf Deutschland wäre das ein Preis von 79 Euro. Den muss man hierzulande auch zahlen, wenn man seine AirPods-Hülle verliert. Außerdem ist die Rede davon, dass die neue Hülle im Dezember auf den Markt kommt. Diese Angaben sind bisher nur Gerüchte. Sobald es offizielle Informationen geben wird, lest Ihr sie auf CURVED.