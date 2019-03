Apple-Event am 25. März: Show Time für den Streaming-Dienst?

Am 25. März 2019 will Apple-Chef Tim Cook Neuheiten präsentieren.

Zum 25. März 2019 lädt Apple Medienvertreter zu einem Event ins Steve Jobs Theatre. Das Motto "It’s show time." macht bereits klar, worum es geht.

Können Netflix und Co. jetzt einpacken? Wie unter anderem The Verge berichtet, lädt Apple Medienvertreter zum 25. März 2019 ins Steve Jobs Theatre ein. Sehr wahrscheinlich will das Unternehmen seinen Streaming-Service präsentieren. Das deutet zumindest das Motto der Einladung an. Das lautet: "t’s show time." Dazu liefert Apple in der Einladungsmail ein GIF mit, dass einen Countdown im Schwarzweißfilm-Stil abspielt, bevor das Motto und das Apple-Logo erscheinen.

Was Apple noch zeigen könnte

Dass Apple mittlerweile selbst Serien produziert, ist kein Geheimnis. Shows wie "Planet of the Apps" oder "Carpool Karaoke: The Series" stehen auf Apple Music und iTunes parat. Mittlerweile arbeitet Apple unter anderem mit Talkshow-Legende Oprah Winfrey und anderen hochkarätigen Stars an weiteren Inhalten. Neben dem Streaming-Dienst könnte das Unternehmen auch ein zweites Abo-Modell präsentieren: eine aufgebohrte Version von Apple News. Über diese sollen Nutzer gegen einen monatlichen Festpreis in der Lage sein, Zeitungs- und Zeitschriftenartikel zu lesen. Apples Abgabemodell an die Verlage sorgte laut The Verge allerdings für Unstimmigkeiten.

Ob es auch Hardware zu sehen gibt, ist aktuell nicht sicher. Passen würde es zumindest zeitlich. 2018 präsentierte Apple ebenfalls Ende März sein aktuell günstigstes iPad. Gerüchte ranken sich um einen Nachfolger, ein neues iPad mini und eine neue Version der AirPods, die dann auch Siri unterstützen sollen. Der Rahmen für die iPads war 2018 allerdings ein anderer. Damals stand das Thema Bildung im Fokus. Tim Cook betonte außerdem bereits, das 2019 bei Apple vor allem Dienste hoch im Kurs stehen.