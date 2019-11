Apple-Event im Dezember: Womit überrascht uns der Hersteller?

Nachdem das für Oktober 2019 erwartete Apple-Event nicht stattgefunden hat, überrascht uns der iPhone-Hersteller mit einer Veranstaltung im Dezember. Das Unternehmen hat Pressevertreter zu einem "Special Event" eingeladen, das Anfang des kommenden Monats in New York City stattfindet.

Anschauen könnt ihr euch die Einladung in dem Tweet weiter unten. Sie zeigt ein goldenes Apple-Store-Logo und kündigt ein Event an, bei dem Apps und Spiele im Mittelpunkt stehen werden. Apple wird die besten iPhone- und iPad-Anwendungen des Jahres 2019 auszeichnen. Dass der Hersteller auch neue Hardware zeigt, ist eher unwahrscheinlich. Auszuschließen ist es aber nicht.

Apple Arcade im Fokus?

Dass Apple den besten iPhone- und iPad-Apps beziehungsweise -Spielen ein eigenes Live-Event widmet, ist bemerkenswert. Bislang hat das Unternehmen es stets bei einer Ankündigung belassen. Außerdem haben zwei lang erwartete, kürzlich vorgestellte Produkte keine eigene Veranstaltung erhalten: Sowohl die AirPods Pro als auch das MacBook Pro 16 kündigte Apple ohne Event an.

Es zeigt sich also einmal mehr, dass Apple zunehmend auf Inhalte setzt. Mit Apple Arcade führte das Unternehmen dieses Jahr etwa ein Spiele-Abo ein. Sicherlich werden einige darin enthaltene Titel auch bei dem Event im Dezember im Fokus stehen. Zu Recht, denn viele der Spiele gehen tatsächlich über das hinaus, was wir von den meisten Mobile Games gewohnt sind.

Nicht ganz so überzeugend ist bislang der andere neue Dienst des Unternehmens: Apple TV+ startete zwar mit mehreren Blockbuster-Produktionen. Doch "The Morning Show", "See" und Co. kommen zumindest bei den Kritikern nicht allzu gut an.

Wann kommt die nächste Hardware?

Sicherlich ist eine Auszeichnung der besten iPhone- und iPad-Apps interessant. Doch die meisten Apple-Fans würden die Vorstellung neuer Hardware wohl bevorzugen. Bis zum Jahresende wird es diesbezüglich jedoch eher ruhig bleiben. Im Dezember erwarten uns noch der neue Mac Pro und das Pro Display XDR. Davon abgesehen ist 2019 eigentlich nur noch die Vorstellung von AirTag denkbar. So richtig interessant für Fans von Apple-Smartphones wird es wohl erst wieder im Frühjahr: Im März soll das iPhone SE 2 erscheinen.