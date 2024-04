Endlich: Apple kündigt neues iPad-Event für Mai an

Das Wichtigste in Kürze

Apple hat ein Event für den 7. Mai 2024 angekündigt

Das Unternehmen wird wohl neue iPads vorstellen

Mutmaßliches Highlight ist das neue iPad Pro mit OLED-Display

Außerdem soll uns ein neues iPad Air erwarten

Nach langen Spekulationen ist es nun endlich offiziell – das Datum für das kommende Apple Event steht: Am 7. Mai werden die Kalifornier neue Produkte vorstellen. Und wir haben bereits eine ziemlich gute Vorstellung davon, was uns erwarten wird.

Der Hersteller selbst teasert mehr oder weniger subtil an, was beim kommenden virtuellen Apple Event im Fokus stehen wird. Die Presseeinladung beinhaltet eine Illustration, in der ein Apple Pencil zu sehen ist:

Apple announces May 7th event for new iPads https://t.co/4ji8LCyZ1d — The Verge (@verge) April 23, 2024

Das bestätigt die Gerüchte der vergangenen Wochen, nach denen neue iPads im Anflug sind. Denn Apples Tablets sind die einzigen Geräte, für die der digitale Eingabestift vorgesehen ist. Selbst davon überzeugen könnt ihr euch am 7. Mai ab 16 Uhr unserer Zeit. Vermutlich wird der Live-Stream über Apples Event-Seite abrufbar sein.

Was es beim Apple Event wohl zu sehen gibt

Star der Veranstaltung wird aller Voraussicht nach das iPad Pro sein, das in der neuen Version erstmals ein OLED-Display erhalten soll. Weitere mutmaßliche Neuerungen sind der M3-Chip, ein leicht gewachsener Bildschirm (13 Zoll) für das größere Modell und eine neu positionierte Frontkamera für bessere Video-Calls.

Als Zubehör im Gespräch sind Neuauflagen des Apple Pencil und des Magic Keyboard. Letzteres soll aus Aluminium gefertigt sein und ein größeres Trackpad besitzen als die aktuelle Ausführung.

Darüber hinaus stellt Apple vermutlich ein neues iPad Air vor, unter anderem in einer 12,9 Zoll großen Variante. Dafür spricht auch, dass der Bestand der aktuellen Modelle den Händlern langsam ausgehen soll.

Ob alles wirklich so kommt und was es beim Apple Event eventuell noch zu sehen gibt, erfahrt ihr zu gegebener Zeit natürlich hier bei uns auf CURVED.