Apple-Event voraus: Große Revolution auch ohne iPhone?

Das Wichtigste in Kürze

Neues Mixed-Reality-Headset wohl der WWDC-Mittelpunkt

Beeindruckende Specs und Betriebssystem "xrOS"

MacBook Air soll 15-Zoll-Modell erhalten

iOS 17 und Co. ebenso mit neuen Features

Apples nächstes Groß-Event bietet voraussichtlich eine wahre Tech-Revolution. Immer mehr deutet auf ein neuartiges Mixed-Reality-Headset hin, das Konkurrenzprodukte überflügeln soll. Auch ein neues MacBook Air mit 15-Zoll-Display sei geplant, so Berichte.

Apple gab kürzlich den Ablauf der hauseigenen Entwicklermesse WWDC (Worldwide Developers Conference) bekannt, die am 5. Juni beginnt. Ihr könnt euch demnach auf neue Tools, Technologien und Frameworks für iPhone, iPad, Apple Watch, Mac und Co. freuen. Damit einher gehen neue Versionen von iOS, iPadOS, watchOS, macOS und mehr. Ins Detail geht das Unternehmen – wie gewohnt – nicht. So soll die Spannung für Neuveröffentlichungen angeheizt werden.

VR/AR-Headset von Apple voraus

In der Tech-Branche gilt es aber längst als offenes Geheimnis: Apple tüftelt schon seit vielen Jahren an einem neuen Produkt, das die Vorzüge von Virtual Reality und Augmented Reality vereint, so stichhaltige Gerüchte. Das Unternehmen plane die Präsentation des VR/AR-Headsets für die WWDC. Das iPhone und dessen Software sind demnach ausnahmsweise nicht die Stars des Events.

Nach Markenanmeldungen für Produktbezeichnungen wie "Reality One", "Reality Pro", "rOS" oder "xrOS" (alle durch Apple-Strohfirmen) deutet immer mehr auf Apples Mixed-Reality-Headset hin. Auch die offizielle WWDC-Einladung des VR-Bloggers Ian Hamilton von UploadVR gilt als starker Indikator.

Beeindruckende Specs des Apple-Gadgets

Apple hat zwar bislang weder technische Spezifikationen des Headsets veröffentlicht noch dessen Existenz überhaupt bestätigt – doch es kursieren schon viele Gerüchte zu Hardware und Software des Geräts. Es soll leichter als viele andere VR-Produkte und besonders bequem zu tragen sein. Für Tragekomfort sorgen demzufolge ähnliche Materialien und Stoffe, wie sie Apple bereits bei Uhrenarmbändern der Apple Watch Series 8 (und anderen Modellen) einsetzt.

Die Displays vor den Augen setzen laut Meldungen auf Micro-OLED-Technologie und 4K-Auflösung. Für eine herausragende Performance seien Apple-Chips auf Mac-Niveau vorgesehen. Viele Sensoren und Kameras erfassen auf sehr präzise Art Gesichtsausdrücke, Bewegungen und die Umgebung des Nutzers, so Meldungen.

Per Drehknopf – ähnlich der digitalen Krone der Apple Watch – soll der schnelle Wechsel zwischen VR- und AR-Features funktionieren. Der per Kabel verbundene Akku lasse sich am Gürtel befestigen.

Apple invites media to WWDC 2023 keynote, where AR headset is expected to debut https://t.co/gr0SexDHKw by @etherington — TechCrunch (@TechCrunch) May 23, 2023

Betriebssystem "xrOS"

Softwareseitig integriere Apple das neue Betriebssystem "xrOS" inklusive eigenem App Store und Apple-Anwendungen wie FaceTime, die auf neuartige Weise verwendbar seien. Auch iPhone- und iPad-Apps könnten nutzbar sein.

Trotz der wahrscheinlichen Präsentation des Mixed-Reality-Headset auf der WWDC dürfte es mit dem Marktstart noch eine Weile dauern. Aller Voraussicht nach gibt Apple zunächst Entwicklern die Möglichkeit, Apps für das Gadget zu programmieren. Die Veröffentlichung des Headsets wird dagegen nicht vor Herbst 2023 erwartet.

Erstes MacBook Air mit 15-Zoll-Display

Mac-Fans kommen bei der WWDC voraussichtlich ebenso auf ihre Kosten. Berichten zufolge bereitet das Unternehmen aus Cupertino momentan ein MacBook Air mit einem größeren Display vor. Das Modell wäre also etwas weniger kompakt als das äußerst portable MacBook Air M2.

Die vermutete 15-Zoll-Diagonale gebe Kunden eine günstigere Möglichkeit als bisher, einen Mobil-Mac mit großem Display zu kaufen. Eine ähnliche Panel-Größe im MacBook-Portfolio bietet aktuell nur das MacBook Pro mit 16 Zoll, das preislich deutlich über den Air-Varianten steht. Auch andere Modelle wie das MacBook Air mit 13 Zoll oder das kleinere MacBook Pro M2 könnten Aktualisierungen bekommen.

iOS 17, macOS 14 und mehr

Apple widmet sich höchstwahrscheinlich auch den nächsten Softwareversionen der eigenen Betriebssysteme. Dazu gehört iOS 17, das neue Features für Apple-Handys wie das iPhone 14 Pro Max bietet. Neuerungen sind laut Meldungen für Apps wie Wallet und "Wo ist?" zu erwarten. Ebenso stehe eine neue Tagebuch-App auf Apples Agenda – wohl auch für iPadOS 17. Zu anderen Betriebssystem-Upgrades wie macOS 14 ist hingegen noch kaum etwas bekannt.

Apple startet die WWDC am Montag, den 5. Juni, um 19 Uhr deutscher Zeit mit einer Keynote. Es bleibt spannend, was das Unternehmen alles präsentiert.

