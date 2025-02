Zum Deutschlandstart von Apple Intelligence soll das große Update für Siri nun doch nicht bereitstehen. Damit würden wichtige Neuerungen weiterhin fehlen. Erfahrt hier, welche das sind.

Apple Intelligence will irgendwie nicht so richtig ins Rollen geraten. Nachdem wir in Deutschland ohnehin seit einer gefühlten Ewigkeit auf Apples KI-Funktionen warten, soll nun wohl zum Start auch noch das große Siri-Update ausfallen. Das behauptet zumindest der stets gut informierte Apple-Experte Mark Gurman (via Bloomberg). Er schreibt, dass bei internen Tests von iOS 18.4 immer noch zu viele Software-Probleme auftauchen würden.

Diese Funktionen sollen zum Deutschlandstart fehlen

Apple hat im vergangenen Sommer auf der WWDC verraten, welche neuen KI-Funktionen für Siri in Arbeit sind. Daher können wir euch genau sagen, was ihr möglicherweise zum Deutschlandstart von Apple Intelligence vermissen werdet:

Persönlicher Kontext

KI-Siri kann E-Mails, Nachrichten, Fotos und Co. auslesen und interpretieren. So kann sie euch beispielsweise einen konkreten Termin aus einer E-Mail herausfiltern, ohne dass ihr sie dafür selbst suchen oder öffnen müsst.

Bildschirmhinhalte erkennen

Die neue Siri versteht, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Ihr könnt also inhaltsbezogene Fragen stellen, zum Beispiel: "Was ist das für ein großes Haus im Hintergrund?", wenn ihr ein Foto betrachtet.

App-Zugriff

Siri kann selbstständig auf Apps zugreifen und Aktionen ausführen – sogar übergreifend. So könnt ihr beispielsweise ein Foto schießen und Siri danach den Befehl geben, die Helligkeit oder den Kontrast des Bildes zu erhöhen.

Großes Siri-Update soll mit iOS 18.5 kommen

Liegt Gurman mit seiner Einschätzung richtig, müssen wir weiterhin auf die spannenden Siri-Funktionen der Apple Intelligence warten. Immerhin müssen diesmal nicht nur wir, sondern alle Apple-Fans durchhalten – geteiltes Leid ist halbes Leid.

Gurman meint aber auch, dass das Siri-Update vielleicht nicht weit nach hinten verschoben wird. Es könnte mit iOS 18.5 kommen, das im Mai 2025 zu erwarten sei. Oder es kommt ganz hart, und Apple hebt sich die neuen Siri-Funktionen für iOS 19 auf – die Beta soll bereits im Juni 2025 starten. Wir berichten, sobald es neue Informationen dazu gibt.

