Apple soll neuen iPod touch entwickeln

Kehrt der iPod touch zurück ins Rampenlicht? Apple arbeitet angeblich an einer neuen Generation. Die Zeit wäre zumindest reif. Das aktuelle Modell ist bereits einige Jahre alt. Infos gibt es außerdem zum iPhone 2019.

Der iPod touch ist in den letzten Jahren etwas in Vergessenheit geraten. Nun hat Apple das Gadget offenbar wieder mit auf die Agenda genommen. Das verrieten dem japanischen Blog Mac Otakara mehrere Quellen aus Apples Lieferkette, wie 9to5mac berichtet. Ob Apple an einem komplett neuen Modell arbeitet oder nur einige Spezifikationen aktualisiert, geht aus dem Bericht nicht hervor. Dies gilt bislang leider auch für einen möglichen Marktstart. Das Blog geizt allgemein noch mit weiteren Informationen.

Aktuelle Generation noch verfügbar

Der Hersteller möchte durch eine Auffrischung des iPod touch wohl noch mehr iOS-Benutzer für sich gewinnen, die im Idealfall auch in iCloud-Speicher, Apple Music und den App Store investieren, so 9to5mac. Die 6. Generation des iPod touch ist bereits seit Juli 2015 auf dem Markt und für mindestens 229 Euro auch weiter ein fester Bestandteil des Apple Shops. Das Gadget, mit vier Jahre altem A8-Prozessor, wartet aber förmlich darauf, dass es ein entsprechendes Update bekommt.

Zudem werden in der Quelle die iPhones 2019 erwähnt. Demnach setzt Apple künftig auch bei seinen Smartphones auf einen neuen USB-Anschluss. Die Entscheidung sei allerdings noch nicht final. Zuvor vollzog das Unternehmen den Wechsel von Lightning zu USB-C bereits beim iPad Pro (2018).