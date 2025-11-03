Ein Apple-Experte steigert die Vorfreude auf neue Apple-Produkte im Netz. Mit dem Apple TV und HomePod mini könnten gleich zwei Produktkategorien aufgefrischt werden. Doch ist die Vorfreude gerechtfertigt?

Mark Gurman (Bloomberg) hat in seinem Newsletter "Power On" unter anderem Einschätzungen zu Apples Plänen für die Winter-Saison geteilt. Das Unternehmen plane am 11. September über Nacht in den Apple Stores eine Art "Produktauffrischung". Die Geschäfte und ausgestellten Waren werden demnach an diesem Tag nach Ladenschluss umgestaltet oder angepasst. Auch für neue Produkte wie der nächsten Generation des Apple TV und des HomePod mini bietet sich hier eine Chance.

Im Netz herrscht deshalb Vorfreude auf schon bald erscheinende Apple-Neuheiten. Eine weitere Einordnung des Experten dämpft unserer Meinung nach aber die Erwartungen – zumindest für das auslaufende Jahr 2025.

Apple TV und HomePod mini: Release im November unwahrscheinlich

Sowohl für die Set-Top-Box "Apple TV 4K" als auch für den Smart Speaker "HomePod mini" wird schon länger ein Upgrade erwartet. Während Apples Quartalsbericht machte Chef Tim Cook allerdings kaum Andeutungen zu in diesem Jahr noch geplanten Produkten. Stattdessen fokussierte er sich mit Blick auf die Weihnachtszeit auf das bestehende Portfolio.

Für Gurman sei es wahrscheinlicher, dass es sich bei den nächtlichen Arbeiten im Apple Store lediglich um eine Vorbereitung auf das Weihnachtsgeschäft handelt. Ein Release sei zwar denkbar, aber im November eher unwahrscheinlich.

Apple retail store display changes are happening the evening of Nov 11. Full context — https://t.co/oXSRZLIEGI pic.twitter.com/vcO4dYAlq9 — Mark Gurman (@markgurman) November 2, 2025

Da die Bestände laut Gurman in den Apple Stores knapp zu werden scheinen, kündige sich ein Release immerhin an. Sollten die Produkte nicht mehr 2025 erscheinen, seien sie zumindest "nicht weit entfernt". Damit könnte dann Anfang 2026 gemeint sein.

Endgültig ist das Thema also noch nicht geklärt. Auch wenn noch alles möglich ist, solltet ihr unserer Meinung nach nicht zu fest mit einem Release planen.

Produkte sollen neue Siri und Apple Intelligence zeigen

Die nächste Generation des HomePod mini und des Apple TV soll vor allem neue Chips bekommen und dabei helfen, die Stärke der überarbeiteten Siri sowie Apple Intelligence zu demonstrieren. Die neue Siri und weitere KI-Features sind nach aktuellem Stand für 2026 eingeplant. Dies könnte ein weiteres Indiz dafür sein, dass der Produkt-Refresh erst im Frühjahr stattfindet. Man darf in jedem Fall gespannt bleiben. Vor allem das rund drei Jahre alte Apple TV 4K (3. Generation) könnte ein Upgrade vertragen.

