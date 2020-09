Kaum ist die Apple Watch Series 6 auf dem Markt, da gibt es bereits die ersten Beschwerden. Mit der Qualität der Uhr hat das nichts zu tun. Schuld ist das neue Solo Loop.

Das Armband hat zusammen mit der Apple Watch 6 Premiere gefeiert und lässt sich nicht verstellen. Dies ist von Apple so beabsichtigt, führt aber zu Problemen: Denn damit das Solo Loop beziehungsweise dessen geflochtene Variante richtig sitzt, ist eine genaue Messung erforderlich. Apple hat dafür ein spezielles Maßband entwickelt, das im Einzelhandel zum Einsatz kommt und auch online verfügbar ist. Offenbar lässt sich die benötigte Größe damit aber nicht immer zuverlässig bestimmen:

Gerade wenn ihr auf der Skala zwischen zwei Größen liegt, besteht anscheinend die Gefahr, ein Solo Loop zu erwischen, das euch nicht richtig passt. Ein zu großes Armband kann zudem die Genauigkeit der Blutsauerstoff-Erfassung beeinträchtigen.

Apple Watch 6: Solo Loop nicht einzeln umtauschbar

In einem Apple Store könnt ihr das Solo Loop natürlich einfach anprobieren, um die richtige Größe herauszufinden. Besteller haben diese Möglichkeit jedoch nicht. Und wer in Corona-Zeiten schon mal vor einem Apple Store angestanden hat, dürfte den Online-Kauf zumindest in Betracht ziehen.

Neben der Gefahr, die falsche Größe zu erwischen, besteht Berichten zufolge noch ein weiteres Problem: Das Solo Loop lässt sich beim Hersteller nicht einzeln zurückgeben, sondern nur zusammen mit der Apple Watch Series 6:

Das scheint zumindest der Fall zu sein, wenn ihr das Solo Loop als mitgeliefertes Armband ausgewählt habt. Denn dann stellt es gemeinsam mit der Uhr ein Set dar. Was das Ganze so ärgerlich macht, sind die Lieferzeiten für die Apple Watch Series 6. Je nach Modell müsst ihr einige Wochen oder gar bis zu einem Monat auf ein neues Modell warten.

Manche Konfigurationen sind damit wohl erst später (wieder) verfügbar als das iPhone 12 (Mini), das Apple im Oktober vorstellen und vermutlich wenig später in den Handel bringen wird. Ein zusätzliches Solo Loop einzeln zu kaufen, dürfte für die meisten auch keine wirkliche Option darstellen. Schließlich ist das Armband mit einem Preis von knapp 50 Euro nicht gerade ein Schnäppchen.