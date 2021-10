Ab morgen könnt ihr die Apple Watch Series 7 vorbestellen. Das kanadische Amazon hat die Produktseite versehentlich aber schon jetzt sichtbar gemacht. So könnt ihr euch schon heute zwischen den verschiedenen Modellvarianten entscheiden.

Die Entscheidung zur Apple Watch treffen die meisten wohl nicht nur auf rein technischer Ebene. Auch das Design der Uhr dürfte ein entscheidender Faktor sein. Für Stilbewusste stellt sich dabei natürlich die Frage: Welche Farbe und welches Armband gibt es zur Auswahl? Wer direkt bei Apple kauft, kann sich hier seine Lieblingskombi selbst zusammenstellen. Bei den Händlern hingegen bekommt ihr nur bestimmte Bundles aus Uhr und Armband.

Diese Auswahl bietet Amazon

Der Twitter-Nutzer Basic Apple Guy hat wohl die Kombinationen gefunden, die Amazon in Kanada auf den Markt bringen wird. Es ist davon auszugehen, dass diese identisch mit denen für den europäischen Markt sein werden. Die Aluminium-Modelle in Mitternacht (Schwarz), Polarstern (Weiß) und PRODUCT(RED) sind mit einem gleichnamigen Sport Band zu haben. Auch das grüne und blaue Modell nutzen das Silikonband. Hier nennen sich die Armbandfarben Clover und Abyss Blue.

Apple Watch Series 7 configurations appear on Amazon 🇨🇦



Green - Clover (41/45mm)

Blue - Abyss Blue (41/45mm)

Product(RED) - Product(RED) (41/45mm)

Starlight - Starlight (41/45mm)

Midnight - Midnight (41/45mm) pic.twitter.com/YeqAInSxjq — Basic Apple Guy (@BasicAppleGuy) October 7, 2021

Wer sich die Apple Watch Series 7 lieber in der Edelstahlvariante holen möchte, bekommt auch eine andere Armbandkombi. Die goldene 41-mm-Variante gibt es demnach wahlweise mit einem Sport Band in Dark Cherry (Lila) oder mit einem Milanaise Armband in Gold. Die silberne Version ist in 41 mm mit dem Polarstern Sport Band oder in 45 mm mit dem silbernen Milanaise Band erhältlich. Zu guter Letzt kommt die Graphit-Version in 45 mm mit einem Sportband in Abyss Blue, oder einem Milanaise Band in Graphit daher.

Schneller Ausverkauf bei der Apple Watch?

Leider nicht geleakt sind die Preise der Apple Watch Series 7. Hier kann man sich aber vermutlich gut am Vorgänger orientieren. Wenn ihr eine neue Apple Watch übrigens unbedingt haben möchtet oder vielleicht an Weihnachten verschenken wollt, dann solltet ihr mit dem Kauf nicht zu lange zögern und am besten gleich die Vorbesteller-Phase nutzen. Bei den Smartphone-Herstellern grassieren nämlich gerade Lieferschwierigkeiten, von denen möglicherweise auch die Apple-Uhr betroffen ist. Dies soll angeblich auch der Grund dafür gewesen sein, dass die neue Watch nicht gemeinsam mit dem iPhone 13 vorgestellt wurde.