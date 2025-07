Battlefield 6: Trailer-Countdown läuft – das erwartet euch

Jetzt wird's ernst für alle Shooter-Fans: Der nächste große Teil der Battlefield-Reihe steht kurz vor seiner Enthüllung. In weniger als 36 Stunden fällt der Vorhang für den Reveal-Trailer zu Battlefield 6. Wer auf neue Spielszenen und erste Einblicke hofft, sollte sich den Donnerstag fett im Kalender markieren.

Schon am Dienstag verschickte Electronic Arts eine E-Mail an Fans der Reihe – mit einem klaren Hinweis: Der offizielle YouTube-Kanal von Battlefield zeigt bereits ein erstes Bild samt Countdown. Eine animierte Szene mit Soundeffekten stimmt euch dort auf die große Premiere ein. Wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr direkt im Video-Overlay eine Erinnerung einstellen. Und ja: Die genaue Uhrzeit steht auch schon fest. Am Donnerstag, den 24. Juli, soll der Trailer um 16:59 Uhr deutscher Zeit online gehen. Zum Trailer:

Erste Szenen deuten Gegenwarts-Setting an

Die Spannung steigt – und das nicht nur wegen des Countdowns. Das aktuelle Vorschaubild auf YouTube lässt sich durchaus als kleiner Vorgeschmack interpretieren: Darauf seht ihr Soldaten, die auf einem zerstörten Gebäude stehen und auf eine Großstadt am Wasser blicken.

Besonders auffällig: Die Umrisse der Brooklyn Bridge im Hintergrund – das Setting dürfte also ziemlich sicher New York City sein. Auch Explosionen, Helikopter und ein Flugzeugträger sind zu sehen. Alles deutet auf ein modernes oder leicht futuristisches Kriegsszenario hin.

Vorschau, Beta und vielleicht sogar Battle Royale?

Noch spannender wird es in der Woche nach dem Trailer. Ab dem 29. Juli sollen erste ausgewählte Journalisten und Content-Creator einen exklusiven Blick auf das Spiel werfen dürfen.

Am 31. Juli könnte dann die ausführliche Vorstellung folgen. Zusätzlich kursieren bereits Gerüchte über eine offene Beta – also eine Möglichkeit, den Multiplayer vorab zu testen. Und wer auf Solo-Action steht, darf sich vermutlich auch auf eine Kampagne freuen. Laut Leaks plant Entwickler DICE außerdem einen Battle-Royale-Modus.

