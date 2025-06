Ein konkretes Release-Datum für Witcher 4 gibt es immer noch nicht, aber mit der neuen Tech-Demo versüßt uns CD Projekt Red die Wartezeit. Ganze 14 Minuten bekommen wir einen Eindruck davon geboten, was uns erwartet.

Witcher 4: Tech-Demo zur Unreal Engine 5

In der Tech-Demo zu "The Witcher 4" seht ihr die neue Protagonistin Ciri samt Pferd Kelpie wie sie die Region Kovir bereist. Wichtig zu wissen: Es handelt sich um eine "Technical Demo". Heißt, das gezeigte Gameplay muss so nicht unbedingt im fertigen Spiel auftauchen. Seht euch das Video hier an:

Projekt steht noch am Anfang

Die Tech-Demo und auch der vorher schon gezeigte Trailer zu The Witcher 4 machen gut Stimmung, doch leider verraten sie nicht, wonach viele Fans Ausschau halten: Es wird kein Veröffentlichungszeitraum, geschweige denn ein konkretes Release-Datum genannt. Auch auf der offiziellen Website zum Spiel steht dazu nichts.

Das sei Absicht, verrät der Level-Design-Lead Miles Tost in einem Interview mit GameStar. The Witcher 4 stehe noch ganz am Anfang seiner Entwicklung. Es sei gerade erst die Pre-Production abgeschlossen worden.

Außerdem sei das Projekt enorm ambitioniert. Es gibt eine neue Hauptfigur, es kommt neue Technik mit der Unreal Engine 5 und nicht zuletzt wird eine neue Geschichte erzählt, die als Trilogie gedacht ist.

The Witcher 4: Release "irgendwann in den nächsten 20 Jahren"

Warum CD Projekt Red uns kein Datum und auch keinen groben Zeitraum nennen will, erklärt Tost ebenfalls: "Wir sind diesmal vorsichtig, zu früh zu viel über das Spiel zu verraten."

Fans erinnern sich sicher noch gut an das Fiasko zum Start von Cyberpunk 2077 (hier Complete-Edition bei Amazon kaufen). Das ebenfalls hochambitionierte Spiel kam mit vielen Fehlern auf den Markt, was sogar dazu führte, dass Sony das Studio kurzzeitig zwang, es aus dem PlayStation-Store zu entfernen.

Im Interview scherzt Tost aber immerhin, dass The Witcher 4 "Irgendwann in den nächsten 20 Jahren" erscheinen soll. Hoffen wir mal, dass CD Projekt Red den angegebenen Zeitraum nicht ausreizt.

Erster Trailer zeigt die neue Protagonistin

Geralt von Riva geht in den Ruhestand – das wurde schon vorher angekündigt, aber mit dem ersten offiziellen Trailer zu The Witcher 4 haben wir jetzt endgültige Gewissheit. Die neue Protagonistin Ciri zeigt in kinoreifen 6 Minuten, dass sie eine mehr als würdige Nachfolgerin ist.

Seht euch das Video hier an:

