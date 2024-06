Beats Pill (2024) offiziell: Das macht die Neuauflage besser

Beats hat seine beliebte Pille neu aufgelegt und verspricht ein verbessertes Klangerlebnis. Leichter, tragbarer und mit einer Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden soll die neue Beats Pill das ultimative Gadget für unterwegs sein. Inklusive USB-C, IP67-Zertifizierung und nativer Kompatibilität mit iOS und Android.

In den USA ist die Beats Pill ab sofort in Schwarz, Rot und Champagner-Gold für 149,99 US-Dollar im Onlineshop von Apple erhältlich. In Deutschland ist die Bestellung erst ab 6. August und zum Preis von 169,95 Euro möglich. Wer nicht so lange warten will, findet beispielsweise bei JBL und Anker gute und günstigere Alternativen:

Starker Allrounder

Die neueste Version der Beats Pill überzeugt laut Hersteller durch ein beeindruckendes Klangerlebnis, das sowohl drinnen als auch draußen für Begeisterung sorgt. Die überarbeitete Akustik-Architektur liefert kräftigen Sound mit einem verbesserten Bass und klareren Tönen über das gesamte Audiospektrum.

Der neu konstruierte Racetrack-Woofer mit stärkeren Neodym-Magneten sorgt für einen satteren Klang und gibt Musik auch bei hohen Lautstärken klar und verzerrungsfrei wider. Ein optimierter Hochtöner ist indes für klare Höhen und reichhaltige Mitten zuständig.

Das Design ist ebenfalls durchdacht: Mit einem 20-Grad-Winkel wird der Klang besser projiziert, was Klangreflexionen minimieren und für ein noch intensiveres Hörerlebnis sorgen soll. Außerdem ist der Lautsprecher 10 Prozent leichter als das bisherige Modell und verfügt über eine abnehmbare Trageschlaufe sowie eine rutschfeste Silikonrückseite.

Für Android und iPhones

Die Beats Pill ist sowohl mit iOS als auch Android kompatibel und ermöglicht eine einfache Ein-Tasten-Kopplung sowie eine automatische Synchronisation mit anderen Geräten. Class 1 Bluetooth sorgt für eine große Reichweite und weniger Verbindungsabbrüche. Praktische Bedienelemente am Gerät erlauben zudem die Steuerung von Musik, Lautstärke und Anrufen direkt am Lautsprecher.

Wer mehr Sound möchte, kann zwei der Lautsprecher koppeln und entweder im Verstärkermodus oder im Stereo-Modus nutzen. Auch als mobile Freisprecheinrichtung für Telefonate eignet sich die Beats Pill gut, dank einer speziellen Geräuschunterdrückung, die Stimmen klar und deutlich überträgt.

Gute Ausdauer und umweltfreundliches Design

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden kann die Beats Pill den ganzen Tag lang eure Lieblingsmusik abspielen. Sollte der Akku doch einmal schwächeln, ermöglicht die "Fast Fuel"-Technologie nach nur 10 Minuten Ladezeit zwei Stunden Wiedergabe.

Praktisch: Der Lautsprecher kann auch als Powerbank genutzt werden, um euer Handy aufzuladen. Zudem ermöglicht der USB-C-Anschluss nicht nur das Laden, sondern auch eine verlustfreie Audioübertragung.

Auch die Umwelt kommt nicht zu kurz: Die Verpackung des Beats Pill besteht aus 100 Prozent nachhaltigem Material aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern.