Update (17. Mai 2021, 16:15): Das ging schneller als erwartet! Apple hat mit einer Pressemitteilung über die globale Seite die Neuerungen der Apple-Music-Abos vorgestellt und direkt ein Datum genannt: Ab Juni 2021 können Apple-Music-Nutzer Musik ohne Aufpreis im Lossless-Format und mit 3D-Audio- sowie Dolby-Atmos-Unterstützung genießen.

Über 75 Millionen Songs sollen nächsten Monat mit dem Kennzeichen "Lossless" in besserer Qualität zur Verfügung stehen. Auch hierzulande dürfte das Feature dann eingeführt werden, obwohl eine deutschsprachige Pressemitteilung aktuell noch fehlt.

Ursprünglicher Artikel:

Apple arbeitet weiter am Ausbau seines Musik-Streaming-Dienstes Apple Music. Als Nächstes soll das Unternehmen angeblich schon bald ein neues Abo mit wesentlich besserer Audioqualität vorstellen und damit dem großen Konkurrenten Spotify zuvorkommen.

Immer mehr Hinweise deuten darauf hin, dass Apple ein neues Abo für seinen Musik-Streaming-Service Apple Music einführen wird. Wie die Seite MacRumors mit Bezug auf YouTuber Luke Miani vor einigen Tagen berichtete, soll Apple bereits am 18. Mai 2021 das neue Abo in einer Pressemitteilung vorstellen. Ein Upgrade der Mitgliedschaft soll dann das Streamen von Hi-Fi-Audio-Dateien in einem Lossless-Format ermöglichen und somit einen wesentlich besseren Klang liefern als die aktuelle Komprimierung.

Apple Music für Audiophile: Abo-Gebühren sollen gleichbleiben

Weiterführend berichtet das Portal, dass Apple zwar mit höherer Audioqualität ein weiteres Feature für die Apple-Music-Mitgliedschaft einführen wird, der Preis jedoch überraschenderweise nicht ansteigen soll (9,99 Dollar in den USA). Wie genau sich das neue Abo in die bestehende Struktur eingliedern wird, ist noch nicht klar. Aktuell bietet Apple hierzulande eine Studierende-, Einzelperson- und Familien-Mitgliedschaft an.

Über eine Analyse einer Beta-APK-Datei der Android-Version von Apple Music hat 9to5Google nun zumindest herausgefunden, dass das Unternehmen aus Cupertino eine erwartet simple Option in die App einbauen wird. Demnach können Nutzer dann zwischen einer Option für höhere Qualität oder für reduzierten Datenverbrauch wählen.

Die entdeckten Informationen deuten zudem daraufhin, dass bei den Dateien zusätzlich zwischen "lossless audio" und "hi-res lossless" unterschieden wird. Vermutlich wird man nur eine begrenzte Auswahl an Songs in bestmöglicher Qualität anbieten können. Nach der zurückliegenden Übernahme des Hi-Fi-Streaming-Service "Tidal" scheint Apple nun den Katalog in das eigne Musikangebot zu integrieren.

Wann genau die neue Option verfügbar sein wird, ist noch nicht geklärt. Apple könnte damit aber vor dem großen Konkurrenten Spotify den nächsten Schritt machen.

Apple wohl schneller als Spotify

Der Konkurrent Spotify hat in einer Pressemitteilung bereits im Februar 2021 angekündigt, dass er mit "Spotify HiFi" Lieder in höherer Audioqualität zum Streamen anbieten möchte. Wann genau man damit starten will, verrät der Anbieter nicht. Lediglich "später in diesem Jahr" wird als Zeitraum genannt. Auch ist noch nicht geklärt, welche Länder zu den "ausgewählten Märkten" gehören, in denen das Feature eingeführt werden soll. Apple könnte mit einer morgigen Ankündigung und einem zeitnahen Start also der Konkurrenz zuvorkommen und jetzt schon ein besseres Musikerlebnis unterwegs anbieten.