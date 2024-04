Das Wichtigste in Kürze

Samsung hat im 1. Quartal 2024 die meisten Smartphones verkauft

Apple und Xiaomi belegen die folgenden Ränge

Auch ein hierzulande unbekannter Hersteller steigt auf

Es gibt eine neue weltweite Nummer 1 in Sachen Smartphone-Verkäufe: Samsung erklimmt einmal mehr die Spitze und vertreibt Apple erfolgreich vom Thron. Auch Xiaomi hat wieder zugelegt. Dazu steigt ein weiterer Hersteller auf, der hierzulande aber eher unbekannt ist.

Wie die Marktforschungsfirma IDC berichtet, konnte sich Samsung in der globalen Rangliste für den Smartphone-Markt den ersten Platz sichern. Das südkoreanische Unternehmen kommt im ersten Quartal 2024 auf einen Marktanteil von 20,8 Prozent und lieferte rund 60,1 Millionen Geräte aus. Apple muss sich mit "nur" 50,1 Millionen verkauften Smartphones und 17,3 Prozent geschlagen geben.

Galaxy S24 als Treiber: Apple stürzt ab, Xiaomi legt zu

Das Marktforschungsunternehmen IDC zeigt: In den Top 3 der Rangliste gibt es wenig Überraschungen: Samsung führt das Feld an, dicht gefolgt von Apple, während Xiaomi auf dem dritten Platz lauert.

Grund für Samsungs Aufstieg im ersten Quartal könnte einerseits am Zuwachs auf dem Smartphone-Markt allgemein liegen. IDC zeigt, dass der Markt global um circa 7,8 Prozent zulegen konnte. Sehr wahrscheinlich ist im 1. Quartal 2024 aber auch die Galaxy S24-Reihe (Galaxy S24, S24+, S24 Ultra) ein Faktor. Samsung hat seine Flaggschiffe bereits Anfang des Jahres vorgestellt.

Top 5 Smartphone-Marken Q1 2023 - Q1 2024 (© 2024 IDC )

Apple ist 2024 im Vergleich deutlich abgestürzt. Den Jahresabschluss 2023 konnte der Hersteller mithilfe der iPhone-15-Reihe noch deutlich für sich entscheiden, wie die Grafik zeigt. Kein Wunder: Immerhin liegt der iPhone-Launch über ein halbes Jahr zurück.

Xiaomi rangiert konstant auf dem dritten Platz mit weltweit 40,8 Millionen ausgelieferten Smartphones. Im Gegensatz zu Samsung und Apple kann das chinesische Unternehmen allerdings im Vergleich zum Q1 2023 einen ordentlichen Sprung machen. Im Jahresvergleich legt das Unternehmen um 33,8 Prozent zu.

Transsion: Unbekannte Marke nimmt zu

Interessant ist auch eine weitere Entwicklung: Mit Transsion drängt sich ein hierzulande noch eher unbekannter chinesischer Hersteller auf Platz 4 der weltweiten Rangliste – und befördert Oppo damit auf die fünfte Position. Das Unternehmen vertreibt die Marken Tecno, Infinix und itel. In Europa hat man noch nicht viel von diesen Smartphone-Marken gehört. In Afrika, Lateinamerika und in der Region um Indien ist der Hersteller aber sehr erfolgreich.