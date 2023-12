Neue Handys 2024: Alle kommenden Highlights im Überblick

Das Wichtigste in Kürze:

Im Jahr 2024 warten spannende Smartphones auf euch.

Samsung und Xiaomi werden wohl den Anfang machen.

Auch zu Google, Apple und Co. erwarten wir Highlights.

Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu. Zeit, einen Blick auf das kommende Jahr zu werfen. Das könnte (auch dank KI) für Smartphone-Fans ein besonders spannendes werden. Wir fassen zusammen, welche Modelle wir im Jahr 2024 erwarten.

Inhaltsverzeichnis

Übrigens: Viele der hier genannten Smartphones sind bisher nicht offiziell von den jeweiligen Herstellern gezeigt worden. Falls die Modelle letztendlich wie vorhergesagt erscheinen, schaut auch im CURVED-Shop vorbei.

Samsung: Den Anfang macht das Galaxy S24

Direkt zum Anfang des Jahres 2024 erwarten wir drei neue High-End-Modelle von Samsung: Galaxy S24, Galaxy S24+ und Galaxy S24 Ultra. Zur gesamten Reihe stapeln sich mittlerweile die Gerüchte, die u. a. voraussagen, dass die Enthüllung am 17. Januar 2024 auf einem Galaxy Unpacked Event stattfinden soll.

Darüber hinaus wird wohl KI ein zentrales Thema für Samsung spielen. Das hat der Hersteller bereits in einem Teaser verraten: "A New Era of Galaxy AI is Coming" heißt es darin. Was das genau bedeutet und wie weitreichend die neuen KI-Funktionen den Alltag der Nutzer beeinflussen werden, erfahren wir wahrscheinlich bald.

Zusätzlich rechnen wir mit frischen Foldables. Passiert nichts Außergewöhnliches, werden wir im August 2024 zwei Modelle präsentiert bekommen: das Galaxy Z Flip 6 und das Galaxy Z Fold 6. In der Gerüchteküche tummeln sich bisher ein vollständiger Staub- und Wasserschutz nach IP68, größere Außendisplays und verbesserte Kameras.

Die Mittelklasse dürfte auch im Jahr 2024 durch neue Samsung-Handys aufgefrischt werden. Heiß erwartet ist u. a. das Galaxy A55. Das soll optisch noch mal näher an die S-Reihe heranrücken und ein hochwertiges Gehäuse aus Metall und Glas erhalten. Parallel zum A55 dürfte auch das Galaxy A35 erscheinen, das in erster Linie ein Kamera-Upgrade erhalten soll. Beide erwarten wir derzeit im März 2024.

Apple: Mehr als nur ein iPhone 16?

Auch wenn es bisher kaum Infos zu den kommenden iPhones gibt, rechnen wir fest mit einem iPhone 16. Bisher ist davon auszugehen, dass es ein iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max geben wird. Einige wenige Gerüchte sagen voraus, dass Apple ein Ultra-Modell anstelle der Pro-Max-Version zeigen könnte. Diese Andeutungen gab es allerdings bereits bei der iPhone-15-Reihe. Eins scheint bisher sicher: Im September 2024 wissen wir mehr.

Schauen wir uns die letzten iPhone-Jahre an, würde man im kommenden Jahr ein frisches iPhone SE erwarten. Gerüchten zufolge soll es jedoch erst im Jahr 2025 erscheinen. Dafür soll das iPhone SE 4 das erste SE-Modell ohne Home-Button sein und sich optisch am iPhone 14 orientieren. Wir wünschen uns eine Anlehnung an die mini-Reihe, die mit dem iPhone 13 mini wohl das letzte seiner Art gesehen hat.

Google: Pixel-Handys in 2024

Google hat sich in den letzten Jahren, vor allem im westlichen Markt, zu einem starken Konkurrenten für Apple und Samsung etabliert. Der Fokus auf die Kamera und die hervorragenden Softwarefunktionen überzeugen viele Fans. Wir erwarten im Oktober 2024 ein Pixel 9 und Pixel 9 Pro. Zusätzlich soll es ein kleineres, leicht abgespecktes Pro-Modell geben. Verbesserungen werden in erster Linie bei der Performance erwartet – möglicherweise durch den Einsatz des Tensor G4.

Darüber hinaus soll auch die beliebte a-Reihe von Google ein neues Modell hervorbringen: das Google Pixel 8a. Das günstigere Pixel-Handy könnte im Mai 2024 zur Entwicklerkonferenz "Google I/O" erscheinen und eher unspektakulär werden. Es soll sich optisch am Pixel 8 orientieren und sehr ähnliche Hardware mit wenigen Anpassungen bieten. Das Verkaufsargument wird vermutlich erneut das starke Preis-Leistungs-Verhältnis sein.

Das Pixel 7a (Bild) bekommt 2024 wohl einen Nachfolger (© 2023 CURVED )

Eine noch recht frische Modellreihe, die Google im Jahr 2023 gestartet hat, ist das Pixel Fold. Wir erwarten im Mai 2024 das Pixel Fold 2 zusammen mit dem Pixel 8a. Google dürfte einige Verbesserungen mit dem nächsten Foldable einführen. Dazu könnten dünnere Displayränder und ein größerer Akku gehören.

Xiaomi: Diese Smartphones könnten 2024 kommen

Auch im Jahr 2024 dürfte der chinesische Hersteller viele frische Modelle in petto haben. Schon bald erwarten wir das Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Pro für den deutschen Markt. Beide Modelle wurden bereits im Oktober 2023 in China präsentiert. In der Vergangenheit waren die Top-Modelle von Xiaomi im Frühjahr des jeweiligen Jahres dann auch in Deutschland erhältlich. So könnten beide Xiaomi-Handys ab Februar oder März 2024 auch für uns zu kaufen sein. Ein separat geplantes Ultra-Modell gilt ebenfalls als wahrscheinlich.

Ein weiteres Highlight dürfte das Redmi Note 13 Pro sein, das laut Xiaomi im Januar 2024 im Zuge eines Events für den globalen Release präsentiert wird. Auch dieses Modell ist bereits seit Herbst 2023 in China erhältlich. Daneben werden auch das Redmi Note 13 und das Redmi Note 13 Pro+ in den internationalen Verkauf starten. Wir sind gespannt auf den Preis, der hierzulande maßgeblich die Attraktivität der Geräte bestimmen wird.

Gerade erst erschienen sind das Xiaomi 13T und Xiaomi 13T Pro. Mit den Nachfolgern zu beiden Modellen könnte Xiaomi dann den Jahresabschluss 2024 einläuten. Das Xiaomi 14T (Pro) dürfte im September oder Oktober 2024 erscheinen und könnte zu den besten Kamerahandys gehören.

Weitere neue Handys 2024

Neben den üblichen Verdächtigen werden auch andere Hersteller versuchen, eure Gunst mit frischen Smartphones und Ideen zu gewinnen. Ein spannendes Modell ist das Honor Magic V2, das in China bereits erhältlich ist und Anfang 2024 auf den deutschen Markt kommen soll. Dabei handelt es sich um ein Foldable, das vertikal auf- bzw. zugeklappt werden kann und in letzterem Zustand erstaunlich dünn ist.

Ein weiteres interessantes Smartphone für 2024 kommt ebenfalls von Honor: Das Honor Magic 6 Pro. Auch das soll Anfang 2024 in Deutschland erscheinen. Eins der Highlights soll ein Feature sein, mit dem ihr einen Notruf per Satellit absetzen könnt. Das ist bereits aus aktuellen iPhones bekannt und soll laut Gerüchten eine noch bessere Abdeckung bieten.

Ein (wieder) relevanter Hersteller ist Sony. Laut aktueller Gerüchte soll das kommende High-End-Modell, das Sony Xperia 1 VI, auf dem MWC in Barcelona vorgestellt werden. Der nächste Mobile World Congress findet vom 26. bis 29. Februar 2024 statt. Vor allem die Kamera soll in puncto Zoomfähigkeit stark verbessert werden.

Das Oppo Find X7 Pro hat es ebenfalls bereits in die Gerüchteküche geschafft. Dieses Modell soll ein regelrechtes Kameramonster werden. Zum einen soll es das erste Smartphone mit Sony neuestem 1-Zoll-Sensor werden und zum anderen soll es gleich zwei Periskoplinsen verbaut haben. Im Mai 2024 könnte es laut aktueller Gerüchtelage vorgestellt werden. Der Sprung auf den deutschen Markt ist jedoch nicht sicher.

