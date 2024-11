Endlich: iOS 18.2 macht das iPhone 16 zur Spiegelreflexkamera

Bislang hat die Kamera-Taste ("Kamerasteuerung") des iPhone 16 wenig positive Kritik erfahren. Mit dem Update auf iOS 18.2 erhält sie immerhin bald eine lang erwartete Funktion, die euch das Gefühl geben soll, eine Spiegelreflexkamera zu bedienen.

Die sogenannte Fokus- und Belichtungssperre ("focus and exposure lock") hat es laut 9to5Mac in die brandneue zweite Beta von iOS 18.2 geschafft. Apple hatte das Feature bereits zum Launch des iPhone 16 vorgestellt, den Nutzern aber bislang vorenthalten – Apple Intelligence lässt grüßen. Nach dem Update fixiert ein kurzes Gedrückthalten der Kamera-Taste Fokus und Belichtung. Erst volles Durchdrücken der Taste löst die Aufnahme aus – so wie ihr es vielleicht von Spiegelreflex- bzw. Systemkameras kennt.

Jetzt das iPhone 16 Pro bei Amazon entdecken

Was ist der Vorteil?

Neben dem DSLR-Feeling hat die Fokus- und Belichtungssperre auch einen praktischen Vorteil: Nämlich das, was fortgeschrittene Fotografen als "focus and recompose" kennen. Heißt: Ihr stellt mit dem iPhone 16 ein Motiv scharf und könnt dann einen neuen Bildausschnitt wählen, ohne dass die Kamera neu fokussiert und belichtet.

Das ist zum Beispiel dann von Vorteil, wenn der Fokus am Bildrand liegen soll oder wenig Licht verfügbar ist. Und: Ihr müsst den Finger dabei nicht von der Taste nehmen, um den Fokus nachträglich über den Touch-Screen zu bestimmen.

Die Funktion ist offenbar allerdings nicht standardmäßig aktiv, sondern müsse laut 9to5Mac zunächst in den Kamera-Einstellungen aktiviert werden.

Wann kommt das Update auf iOS 18.2?

Aktuell steht die zweite Beta von iOS 18.2 nur für Entwickler zur Verfügung. Aber: Die Version für alle soll früher erscheinen als gedacht. Bereits in der ersten Dezemberwoche könnte es so weit sein. Schwerpunkt des Updates werden zahlreiche neue Apple-Intelligence-Features sein, die in Deutschland leider erst ab April 2025 verfügbar sein sollen – darunter Genmojis sowie die ChatGPT-Integration. Hoffen wir mal, dass es zumindest das Upgrade für die Kamera-Taste planmäßig zu uns schafft.