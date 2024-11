Das nächste große Update für iOS 18 kommt wohl früher als gewohnt. Einem Experten zufolge will Apple die nächste Softwareversion mit wichtigen Neuerungen schon bald an Nutzer verteilen.

Der Apple-Experte Mark Gurman (Bloomberg) hat in seinem Newsletter erneut einige Einschätzungen abgegeben und interessante Informationen geteilt. Das iOS-Update auf Version 18.2 soll in einigen Regionen weitere spannende Apple-Intelligence-Features einführen.

iOS 18.2: Release-Datum bereits Anfang Dezember

Gurman zufolge könnt ihr euch schon in der ersten Dezemberwoche (ab dem 2. Dezember) auf iOS 18.2 freuen. Sollte es bei Apple keine unvorhergesehenen Komplikationen geben, sind es also nur noch wenige Wochen bis zum Update. Ein genaues Datum nennt Gurman nicht. Da Apple aber die größeren Updates (z. B. auch iOS 18.1) in der Vergangenheit gerne an einem Montag an seine iPhone-Nutzer verteilt hat, ist der 2. Dezember 2024 ein durchaus wahrscheinliches Datum.

Damit wäre Apple früher dran als etwa in den letzten zwei Jahren. Bei iOS 16 und iOS 17 fielen die Aktualisierungen in die zweite Dezemberwoche. Auch wenn er als gut informiert und vernetzt gilt, sicher ist das von Gurman genannte Datum natürlich nicht.

iOS 18.2: Deutschland muss auf Apples KI-Features warten

Das iOS-Update auf Version 18.2 bringt in erster Linie in den USA eine Menge spannende Features: Genmoji (eigene Emojis generieren), Image Playground (eigene Bilder generieren), ChatGPT-Unterstützung und Visual Intelligence für das iPhone 16 ("Google Lens von Apple") gehören zu den aufregendsten Neuerungen.

Auf Apple Intelligence in deutscher Sprache müssen wir nach wie vor noch warten. Hierzulande werden die Apple-KI-Features frühestens im April 2025 auf den iPhones eintreffen. Neben einigen kleineren Fixes könnt ihr euch aber mindestens auf eine Funktion freuen: System-Apps lassen sich wohl ab iOS 18.2 vom iPhone löschen.