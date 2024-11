Black Friday: Das sind die besten Samsung-Deals 2024

Welche Black Friday Angebote gibt es 2024 für Samsung-Handys? In unserer großen Übersicht findet ihr die besten Deals für Fans des südkoreanischen Herstellers, sortiert nach Anbieter.

Übersicht:

Black Friday bei Amazon: Galaxy S24 Ultra, A55 und Watch 7

Zum Black Friday gibt es bei Amazon einige zusätzliche Samsung-Angebote, die in den Tagen zuvor noch nicht erhältlich waren. Teilweise haben sich die Preise auch noch mal verändert. Jetzt sind die Karten auf dem Tisch und ihr habt bis zum 2. Dezember 2024 Zeit, die Deals in Anspruch zu nehmen. Aber zögert nicht zu lange: Was weg ist, bleibt weg. Das Galaxy S24 etwa ist beispielsweise bereits nicht mehr als Black Deal bei Amazon verfügbar, ebenso wie das Galaxy A35.

Galaxy A55 um 164 Euro günstiger

Das Galaxy A55 in Mint (© 2024 Samsung )

Das Samsung Galaxy A55 ist am Black Friday rabattiert. Das starke Mittelklasse-Smartphone gibt es mit 128 GB Speicher derzeit für 315 Euro und damit rund 164 Euro günstiger als die ursprüngliche UVP von 479 Euro.

Jetzt 164 Euro sparen: Galaxy A55 (128 GB) bei Amazon für 315 Euro

Galaxy S24 Ultra um 280 Euro günstiger

Das Galaxy S24 Ultra in den vier Standardfarben (© 2024 Samsung )

Das Galaxy S24 Ultra ist Samsungs aktuell bestes Smartphone. Das Flaggschiff mit S-Pen-Support und 200-MP-Kamera gibt es im Black Friday Angebot von Amazon für 1289 Euro, also 280 Euro günstiger als die UVP von 1569 Euro.

Jetzt 280 Euro sparen: Galaxy S24 Ultra (512 GB) bei Amazon für 1289 Euro

Samsung Galaxy Z Flip 4 um 700 Euro günstiger

Das Samsung Galaxy Z Flip 4 ist ein handliches Foldable (© 2022 CURVED )

Wer schon immer ein faltbares Smartphone haben wollte, kann bei Amazon jetzt ein Schnäppchen schlagen. Das Galaxy Z Flip4 ist zwar bereits 2 Jahre alt, aber immer noch gut. Besonders für Selfies, die ihr hier mit der Hauptkamera machen könnt. Bei Amazon gibt es das Foldable jetzt 700 Euro günstiger als zum Release.

Jetzt 700 Euro sparen: Galaxy Z Flip4 (512 GB) bei Amazon für 579 Euro

Samsung Galaxy Watch 7 um 89 Euro günstiger

Die Galaxy Watch 7 (44) mm) am Handgelenk (© 2024 ) Die Galaxy Watch 7 zählt zu den besten Smartwatches 2024. Für Android-Nutzer gibt es kaum eine bessere Option. Zum Black Friday verkauft Amazon die Galaxy Watch 7 rund 89 Euro günstiger als die UVP (349 Euro). Für nur 259,90 Euro gehört Samsungs aktuelles Modell euch.

Samsung Galaxy Buds 3 um 70 Euro günstiger

Die Galaxy Buds 3 im Ohr (© 2024 )

Sie sehen aus wie AirPods und gehören zu den besten Wireless In-Ear-Kopfhörern auf dem Markt: Die Galaxy Buds 3 bekommt ihr bei Amazon im Black Friday Angebot jetzt für nur 109 Euro, also 70 Euro günstiger als zum Release.

Jetzt 70 Euro sparen: Galaxy Buds 3 bei Amazon für nur 109 Euro

Black Friday bei Cyberport: S24 FE stark rabattiert

Unter den besten Black Friday Deals von Cyberport (gültig bis zum 4. Dezember 2024) ist ein besonders aktuelles Samsung-Handy mit dabei:

Galaxy S24 FE mit 24o Euro Rabatt

Samsung Galaxy S24 FE: Alle Farben (© 2024 Samsung )

Mit dem Galaxy S24 FE ist ein gerade mal erst erschienenes Samsung-Handy bereits stark rabattiert. Es handelt sich um einen Ableger des Galaxy S24, der mit diesem viele Qualitäten teilt, aber deutlich günstiger ist. Bei Cyberport bezahlt ihr vorübergehend nur 519 Euro statt 759 Euro.

Jetzt 240 Euro sparen: Samsung Galaxy S24 FE Enterprise Edition bei Cyberport für 519 Euro

Samsung-Handys mit Vertrag am Black Friday

Auch die Mobilfunkanbieter sind bei der Black Week mit dabei. Hier findet ihr die besten Black Deals für Samsung-Handys mit Vertrag.