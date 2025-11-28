Black Friday: Das sind die besten Samsung-Deals 2025

Welche Black Friday Angebote gibt es 2025 für Samsung-Handys? In unserer großen Übersicht findet ihr die besten Deals für Fans des südkoreanischen Herstellers.

Übersicht:

Samsung-Deals am Black Friday: Galaxy S25 Ultra, A56 & Co.

Bei vielen verschiedenen Anbietern gibt es aktuell Samsung-Smartphones günstiger am Black Friday. Wir haben euch Deal mit und ohne Tarif für die beliebtesten Modelle herausgesucht. Verschafft euch hier einen Überblick:

Android-König mit Eingabestift Samsung Galaxy S25 Ultra Eine großartige Kamera, ein riesiges Display, Top-Leistung und ein cooler Eingabestift: Das Galaxy S25 Ultra ist ein König unter den Android-Handys. Es gibt kaum ein besseres Smartphone in 2025. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Ultra Technische Daten Black Friday Deal ✓ ZUGABE: Inkl. Galaxy Buds 3 Pro (Wert: 229,00 €)

✓ 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 1,00 € Anzahlung

ab 42,99 € o2 Black Friday Deal ✓ 30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | ohne Anschlussgebühr

✓ 1 € Anzahlung

ab 39,99 € o2 ✓ 30 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 1 € Anzahlung

ab 36,99 € Blau

Kompaktes Android-Flaggschiff Samsung Galaxy S25 Viel Leistung, eine starke Kamera und hochwertiges Display: Das Galaxy S25 gehört zu den besten kompakten Android-Flaggschiffen 2025. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Technische Daten Black Friday: über 320 € sparen Direktkauf ab 543,23 € Amazon

Wichtig zu wissen: Samsungs Flaggschiffreihe erhält Anfang 2026 Nachfolger. Hier erfährst du, ob: sich das Samsung Galaxy S25 noch lohnt.

sich das Samsung Galaxy S25 Ultra noch lohnt. Samsungs Flaggschiffreihe erhält Anfang 2026 Nachfolger. Hier erfährst du, ob:

Flaggschiff-Features zum Sparpreis Samsung Galaxy S25 FE Erhältlich in Weiß, Schwarz, Natur, Wüstensand

128 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 1,00 € Anzahlung

ab 32,99 € o2

Neuer Mittelklasse-König Samsung Galaxy A56 5G Das Galaxy A56 kommt mit mehr Leistung, besserer Kamera und sechs Jahre Updates. Freut euch zudem auf die KI "Awesome Intelligence". Jetzt mehr erfahren: Galaxy A56 Technische Daten ✓ 50 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 37,00 € Anzahlung

ab 15,99 € Blau

Samsungs Spartipp Samsung Galaxy A17 5G Samsungs Einsteiger-Handy. Zum kleinen Preis bekommst du unter anderem ein großes AMOLED-Display und viele Jahre Android-Updates. Jetzt mehr erfahren: Galaxy A17 5G Technische Daten Ohne Vertrag ab 174,90 € Amazon

Gadget-Deal: Samsung Watches, Tablets und Co. am Black Friday

Samsung hat bekanntlich mehr als nur Smartphones im Angebot. Wir haben geguckt, welche Galaxy Watches, Galaxy Tabs und Co. am Black Friday im Angebot sind. Hier unsere Empfehlungen:

Samsung Galaxy Watches

Starke Samsung-Smartwatch Samsung Galaxy Watch 8 Erhältlich in Silver und Graphite

40 mm oder 44 mm

Mit oder ohne Mobilfunk Black Friday: rund 90 € sparen Größe: 44 mm Direktkauf ab 319,99 € MediaMarkt Black Friday: 140 € sparen Größe: 40 mm Direktkauf ab 239 € MediaMarkt

Samsung Galaxy Tabs

Starkes Tablet mit großem Display zum kleinen Preis Samsung Galaxy Tab S10 FE 5G Das Galaxy Tab S10 FE 5G ist die richtige Wahl für kreative Köpfe. Sichert euch jetzt ein Top-Tablet zum Sparpreis. Black Friday: 232 € sparen WiFi-Modell Direktkauf ab 347 € MediaMarkt

Rundum starkes Premium-Tablet Samsung Galaxy Tab S10+ 5G Das Galaxy Tab S10+ ist unfassbar leistungsstark und herausragend ausgestattet. Im Vergleich zum Ultra-Modell fällt das Display relativ klein aus. Das macht es zur perfekten Wahl für alle, die etwas Handlicheres in Top-Qualität suchen. Black Friday: 340 € sparen WiFi-Modell Direktkauf ab 779 € MediaMarkt

Samsung TVs

Hier findet ihr die besten Samsung-TV-Angebote zum Black Friday.

Weitere Deals entdecken

Natürlich feiert auch Samsung selbst den Black Friday mit einigen Deals. Die Angebote gelten vom 27.11. bis zum 01.12.2025 – schließen also auch den Cyber-Monday mit ein. Bedenkt aber, dass der direkte Kauf beim Hersteller oft trotz Rabatt immer noch die teuerste Option ist.

Es ist klüger, die Samsung-Angebote bei Drittanbietern zu checken. Besonders lohnenswert sind oft die Black Week Deals, die ein Smartphone mit Tarif kombinieren. Verschafft euch am besten selbst noch einmal einen Überblick:

