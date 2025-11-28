Black Friday: Das sind die besten Samsung-Deals 2025

Welche Black Friday Angebote gibt es 2025 für Samsung-Handys? In unserer großen Übersicht findet ihr die besten Deals für Fans des südkoreanischen Herstellers.
Übersicht:
Samsung-Deals am Black Friday: Galaxy S25 Ultra, A56 & Co.
Bei vielen verschiedenen Anbietern gibt es aktuell Samsung-Smartphones günstiger am Black Friday. Wir haben euch Deal mit und ohne Tarif für die beliebtesten Modelle herausgesucht. Verschafft euch hier einen Überblick:
✓ 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
✓ 1,00 € Anzahlung
✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | ohne Anschlussgebühr
✓ 1 € Anzahlung
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
✓ 1 € Anzahlung
- Black Friday: über 320 € sparen
- Direktkauf
✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
✓ 1,00 € Anzahlung
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
✓ 37,00 € Anzahlung
- Ohne Vertrag
Gadget-Deal: Samsung Watches, Tablets und Co. am Black Friday
Samsung hat bekanntlich mehr als nur Smartphones im Angebot. Wir haben geguckt, welche Galaxy Watches, Galaxy Tabs und Co. am Black Friday im Angebot sind. Hier unsere Empfehlungen:
Samsung Galaxy Watches
- Black Friday: rund 90 € sparen
- Größe: 44 mm
- Direktkauf
- Black Friday: 140 € sparen
- Größe: 40 mm
- Direktkauf
Samsung Galaxy Tabs
- Black Friday: 232 € sparen
- WiFi-Modell
- Direktkauf
- Black Friday: 340 € sparen
- WiFi-Modell
- Direktkauf
Samsung TVs
Hier findet ihr die besten Samsung-TV-Angebote zum Black Friday.
- Samsung Crystal UHD 4K (U7099F) 65 Zoll für nur 469,00 €
statt 599,00 €
- Samsung QLED Q7F2 4K 55 Zoll für nur 474,00 €
statt 569,00 €
Weitere Deals entdecken
Natürlich feiert auch Samsung selbst den Black Friday mit einigen Deals. Die Angebote gelten vom 27.11. bis zum 01.12.2025 – schließen also auch den Cyber-Monday mit ein. Bedenkt aber, dass der direkte Kauf beim Hersteller oft trotz Rabatt immer noch die teuerste Option ist.
Es ist klüger, die Samsung-Angebote bei Drittanbietern zu checken. Besonders lohnenswert sind oft die Black Week Deals, die ein Smartphone mit Tarif kombinieren. Verschafft euch am besten selbst noch einmal einen Überblick:
- Black Friday Deals zu Samsung bei Blau.de
- Black Friday Deals zu Samsung bei o2
- Black Friday Deals zu Samsung bei MediaMarkt
- Black Friday Deals zu Samsung bei Logitel
- Black Week Angebote bei Vodafone
- Black Week Angebote bei Gomibo
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.