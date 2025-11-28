Aktuelle Handy-Deals
Aktuelle Handy-Deals
Handytarif-Vergleich 2025
Handybundle-Rechner
Black Friday: Das sind die besten Samsung-Deals 2025

Samsung Black Friday Deals
Es gibt auch zum Black Friday 2025 toll Samsun-Deals (© 2025 KI-generiert )
15
Artikel aktualisiert 28.11.25

Welche Black Friday Angebote gibt es 2025 für Samsung-Handys? In unserer großen Übersicht findet ihr die besten Deals für Fans des südkoreanischen Herstellers.

Übersicht:

Samsung-Deals am Black Friday: Galaxy S25 Ultra, A56 & Co.

Bei vielen verschiedenen Anbietern gibt es aktuell Samsung-Smartphones günstiger am Black Friday. Wir haben euch Deal mit und ohne Tarif für die beliebtesten Modelle herausgesucht. Verschafft euch hier einen Überblick:

Samsung Galaxy S25 Ultra
Android-König mit Eingabestift
Samsung Galaxy S25 Ultra

Eine großartige Kamera, ein riesiges Display, Top-Leistung und ein cooler Eingabestift: Das Galaxy S25 Ultra ist ein König unter den Android-Handys. Es gibt kaum ein besseres Smartphone in 2025.

Black Friday Deal
ZUGABE: Inkl. Galaxy Buds 3 Pro (Wert: 229,00 €)
30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
1,00 € Anzahlung
ab 42,99 € o2
Black Friday Deal
30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
4,99 € Versand | ohne Anschlussgebühr
1 € Anzahlung
ab 39,99 € o2
30 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
bis zu 50 Mbit/s
4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
1 € Anzahlung
ab 36,99 € Blau

Samsung Galaxy S25
Kompaktes Android-Flaggschiff
Samsung Galaxy S25

Viel Leistung, eine starke Kamera und hochwertiges Display: Das Galaxy S25 gehört zu den besten kompakten Android-Flaggschiffen 2025.

  • Black Friday: über 320 € sparen
  • Direktkauf
ab 543,23 € Amazon

Wichtig zu wissen: Samsungs Flaggschiffreihe erhält Anfang 2026 Nachfolger. Hier erfährst du, ob:

Samsung Galaxy S25 FE
Flaggschiff-Features zum Sparpreis
Samsung Galaxy S25 FE

  • Erhältlich in Weiß, Schwarz, Natur, Wüstensand
  • 128 GB Speicherplatz
Technische Daten

30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
1,00 € Anzahlung
ab 32,99 € o2

Samsung Galaxy A56 5G
Neuer Mittelklasse-König
Samsung Galaxy A56 5G

Das Galaxy A56 kommt mit mehr Leistung, besserer Kamera und sechs Jahre Updates. Freut euch zudem auf die KI "Awesome Intelligence".

50 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
bis zu 50 Mbit/s
4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
37,00 € Anzahlung
ab 15,99 € Blau

Samsung Galaxy A17 5G
Samsungs Spartipp
Samsung Galaxy A17 5G

Samsungs Einsteiger-Handy. Zum kleinen Preis bekommst du unter anderem ein großes AMOLED-Display und viele Jahre Android-Updates.

  • Ohne Vertrag
ab 174,90 € Amazon

Gadget-Deal: Samsung Watches, Tablets und Co. am Black Friday

Samsung hat bekanntlich mehr als nur Smartphones im Angebot. Wir haben geguckt, welche Galaxy Watches, Galaxy Tabs und Co. am Black Friday im Angebot sind. Hier unsere Empfehlungen:

Samsung Galaxy Watches

Samsung Galaxy Watch 8
Starke Samsung-Smartwatch
Samsung Galaxy Watch 8

  • Erhältlich in Silver und Graphite
  • 40 mm oder 44 mm
  • Mit oder ohne Mobilfunk

  • Black Friday: rund 90 € sparen
  • Größe: 44 mm
  • Direktkauf
ab 319,99 € MediaMarkt
  • Black Friday: 140 € sparen
  • Größe: 40 mm
  • Direktkauf
ab 239 € MediaMarkt

Samsung Galaxy Tabs

Samsung Galaxy Tab S10 FE 5G
Starkes Tablet mit großem Display zum kleinen Preis
Samsung Galaxy Tab S10 FE 5G

Das Galaxy Tab S10 FE 5G ist die richtige Wahl für kreative Köpfe. Sichert euch jetzt ein Top-Tablet zum Sparpreis.

  • Black Friday: 232 € sparen
  • WiFi-Modell
  • Direktkauf
ab 347 € MediaMarkt

Samsung Galaxy Tab S10+ 5G
Rundum starkes Premium-Tablet
Samsung Galaxy Tab S10+ 5G

Das Galaxy Tab S10+ ist unfassbar leistungsstark und herausragend ausgestattet. Im Vergleich zum Ultra-Modell fällt das Display relativ klein aus. Das macht es zur perfekten Wahl für alle, die etwas Handlicheres in Top-Qualität suchen.

  • Black Friday: 340 € sparen
  • WiFi-Modell
  • Direktkauf
ab 779 € MediaMarkt

Samsung TVs

Hier findet ihr die besten Samsung-TV-Angebote zum Black Friday.

Weitere Deals entdecken

Natürlich feiert auch Samsung selbst den Black Friday mit einigen Deals. Die Angebote gelten vom 27.11. bis zum 01.12.2025 – schließen also auch den Cyber-Monday mit ein. Bedenkt aber, dass der direkte Kauf beim Hersteller oft trotz Rabatt immer noch die teuerste Option ist.

Es ist klüger, die Samsung-Angebote bei Drittanbietern zu checken. Besonders lohnenswert sind oft die Black Week Deals, die ein Smartphone mit Tarif kombinieren. Verschafft euch am besten selbst noch einmal einen Überblick:

