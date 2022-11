Black Friday bei Samsung im Check: Wie gut sind die Smartphone-Angebote?

Die Black-Friday-Angebote von Samsung sind gestartet. Für 2022 hat sich der Hersteller etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Ihr könnt euch eigene Bundles zusammenstellen und so ordentlich sparen. Wir haben Samsungs Smartphone-Angebote zum Black Friday für euch gecheckt.

Für seine Black-Friday-Deals hat Samsung seine besten Handys ausgewählt: Mit dem Galaxy S22, S22+, S22 Ultra und den faltbaren Smartphones Galaxy Z Flip4 und Galaxy Z Fold4 stehen ausschließlich Premium-Geräte zur Auswahl. Das eigentliche Sparpotenzial ergibt sich aber aus dem gewählten Zweitgerät, denn das bekommt ihr kostenlos. Der Wert (UVP) des Zweitgerät reicht dabei von 229,99 Euro teuren Galaxy Buds2 Pro bis hin zu zu einem freistehenden Geschirrspüler für 899 Euro. Bezahlen müsst ihr stets nur das Handy, das Samsung zum Teil aber etwas höher veranschlagt, als es im Netz am günstigsten zu finden ist.

Inhaltsverzeichnis

Samsungs Galaxy S22 Black-Friday-Angebot

Das Samsung Galaxy S22 (Schwarz) mit 256 GB Speicher bepreist Samsung zum Black Friday mit 799 Euro. Das liegt 100 Euro unter dem Release-Preis, aber etwa 70 bis 100 Euro über dem günstigsten seriösen Angebot im Online-Preisvergleich. Diese Preisdifferenz holt ihr mit dem Zweitgerät aber mehr als wieder rein – solltet ihr es denn benötigen. Selbst wenn ihr euch nur für die Galaxy Buds2 Pro (Online-Preis etwa 150 Euro) entscheidet, habt ihr einen guten Black Friday Deal gemacht.

Das Samsung Galaxy S22 musste sich bei uns im Test beweisen (© 2022 CURVED )

Wie gut ist das Galaxy S22?

Das Galaxy S22 ist das Standardmodell aus der Samsung-Flaggschiff-Serie und ein hervorragendes Premium-Smartphone, das in allen Bereichen gut oder sehr gut aufgestellt ist. Besonders interessant ist es für anspruchsvolle Nutzer, die großen Wert auf Handlichkeit legen. Denn das 6,1 Zoll kleine Galaxy S22 ist eines der kompaktesten Android-Smartphones aus der Oberklasse. Genaueres dazu erfahrt ihr hier:

Wer das Zweitgerät nicht benötigt, kann auch bei uns sparen. Im CURVED-Shop bekommt ihr das Galaxy S22 mit Vertrag immer zum Top-Preis:

Unsere Empfehlung

200 € Cashback Samsung Galaxy S22 5G

+ o2 Grow 40+ GB

+ Samsung Galaxy Watch 4 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

100 € Wechselbonus (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

Jedes Jahr 10 GB mtl. Datenvolumen mehr (automatisch und ohne Aufpreis) mtl./36Monate: 34,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Samsung Angebote

Samsungs Galaxy S22+ Black-Friday-Angebot

Auch das Galaxy S22+ in Weiß ist bei Samsungs Black-Week-Angeboten dabei. Der Hersteller ruft für die 256-GB-Variante 979 Euro auf. Das sind 120 Euro weniger als zum Release, aber 80 bis 100 Euro mehr als bei anderen seriösen Anbietern im Netz. Wie beim Standardmodell holt ihr den Preisunterschied durch die Zugabe aber leicht wieder rein.

Das Galaxy S22+ ist der große Bruder des S22 (© 2022 CURVED )

Wie gut ist das Galaxy S22+?

Das Galaxy S22+ ist quasi eine größere Variante des Standardmodells – und damit ebenfalls eines der besten Android-Smartphones. Es unterscheidet sich vor allem durch sein deutlich größeres Display, das 6,6 Zoll in der Diagonale misst. Außerdem ist es durch seinen größeren Akku ausdauernder. Die Details erfahrt ihr hier:

Die Zugaben gefallen euch nicht? Dann holt euch das Galaxy S22 günstig mit Vertrag im CURVED-Shop:

Unsere Empfehlung

200 € Cashback Samsung Galaxy S22 Plus 5G

+ o2 Free M 20 GB 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

100 € Wechselbonus (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./36Monate: 49,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Samsung Angebote

Samsungs Galaxy S22 Ultra Black-Friday-Angebot

Auch Samsungs bestes Smartphone gibt sich zum Black Friday Auftakt die Ehre: Das Galaxy S22 Ultra in Schwarz bietet der Hersteller mit 1 TB Speicher für 1399 Euro an. Das liegt 250 Euro unter der UVP. Bei anderen Anbietern ist die 1-TB-Variante aktuell so gut wie nicht zu finden. Das einzige halbwegs seriöse Angebot liegt aktuell bei 1449 Euro. Wer sich also für diese Konfiguration interessiert, sollte besser bei Samsungs Black Week zuschlagen. Hier gibt es das Gerät nicht nur günstiger, sondern auch mit Zugabe.

Das Samsung Galaxy S22 Ultra mit S Pen: Besser geht's im Android-Bereich kaum (© 2022 )

Wie gut ist das Galaxy S22 Ultra?

Das Galaxy S22 Ultra ist ein absolutes Top-Smartphone, das noch mal deutlich mehr bietet als die oben genannten Schwestermodelle. Unter anderem ein besseres Display, eine deutlich bessere Kamera und den digitalen Eingabestift S Pen, den ihr noch von der Note-Serie kennt. Alle Details gibt's hier:

1 TB Speicher braucht ihr gar nicht? Dann sichert euch das Handy mit Vertrag in der günstigeren 128-GB-Konfiguration bei unseren Black Week Deals. Im CURVED-Shop bekommt ihr das Handy zusammen mit dem o2 Grow Tarif, der einzeln bereits 34,99 Euro im Monat (36 Monate Laufzeit) kostet für monatlich 49,99 Euro. Effektiv bezahlt ihr für das Galaxy S22 Ultra also nur 540 Euro (36 x 15 Euro), plus 1 Euro Anzahlung. Und: Ihr bekommt eine JBL Box gratis dazu. Alternativ könnt ihr euch für einen geringen Aufpreis zusätzlich die Galaxy Watch5 oder das Galaxy Tab A7 Lite sichern.

Unsere Empfehlung 200 € Cashback Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

+ o2 Grow 40+ GB

+ JBL Xtreme3 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

100 € Wechselbonus (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

Jedes Jahr 10 GB mtl. Datenvolumen mehr (automatisch und ohne Aufpreis) mtl./36Monate: 49,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Samsung Angebote



Samsungs Galaxy Z Flip4 Black-Friday-Angebot

Das Galaxy Z Flip4 ist Samsungs kompaktes faltbares Smartphone, das in jede Hosentasche passt. Sowohl in der Bespoke Edition als auch in Weiß kostet es mit 256 GB zum Black-Friday-Auftakt von Samsung 1159 Euro. Das deckt sich mit der UVP der Standardvariante, bei der Bespoke Edition spart ihr 50 Euro gegenüber dem Herstellerpreis. Im Netz findet ihr das Galaxy Z Flip4 aber deutlich günstiger – ab etwa 750 Euro. Selbst mit der Zugabe ist es hier nicht leicht, den Preisunterschied auszugleichen.

Das Galaxy Z Flip ist ein tolles Smartphone, bei Samsung aber zu teuer (© 2022 CURVED )

Wie gut ist das Galaxy Z Flip4?

Das Samsung Galaxy Z Flip4 ist das perfekte Party-Smartphone. Durch den Klapp-Mechanismus ist es extrem portabel und zieht Aufmerksamkeit auf sich. Darüber hinaus ist es ein echtes Premium-Smartphone mit modernster Technik und diesbezüglich mit dem S22 vergleichbar. Genaueres erfahrt ihr hier:

Da Samsungs Black-Week-Deal nicht der attraktivste ist, empfehlen wir euch nach anderen Angeboten Ausschau zu halten. Im CURVED-Shop erhaltet ihr das Samsung-Handy günstig mit Vertrag:

Unsere Empfehlung

200 € Cashback Samsung Galaxy Z Flip4

+ o2 Free M 20 GB 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

100 € Wechselbonus (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./36Monate: 39,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Samsung Angebote

Samsungs Galaxy Z Fold4 Black-Friday-Deal

Auch sein großes faltbares Handy bietet Samsung im Rahmen der Black Week Angebote an. Die 1799 Euro entsprechen allerdings exakt der UVP, sodass ihr die Ersparnis ausschließlich durch die Zugabe erreicht. Im Netz findet ihr das Flaggschiff allerdings bereits für etwa 1250 Euro.

Das Galaxy Z Fold4 ist ein Mix aus Handy und Tablet (© 2022 CURVED )

Wie gut ist das Galaxy Z Fold4?

Wie die anderen genannten Geräte auch ist das Galaxy Z Flip4 ein Premium-Smartphone. Anders als beim Z Fold4 nutzt Samsung den Klapp-Mechanismus hier, um euch mehr Bildfläche zu bieten. In geöffnetem Zustand bietet es euch ein Display in Tablet-Größe. Im Vergleich zum Vorgängermodell hat der Hersteller die Kamera stark verbessert. Mehr dazu lest ihr hier:

Auch diesen Samsung-Deal können wir nicht wirklich empfehlen. Schaut euch stattdessen besser nach anderen Angeboten um. Bei uns im Shop bekommt ihr das Samsung Galaxy Z Fold4 günstig mit Vertrag:

Unsere Empfehlung

200 € Cashback Samsung Galaxy Z Fold4

+ o2 Free M 20 GB 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

100 € Wechselbonus (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./36Monate: 69,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Samsung Angebote

Fazit zu den Black-Friday-Deals von Samsung

Samsungs Angebote zum Black Friday beinhalten durchaus einige attraktive Schnäppchen. Durch die Zugaben könnt ihr teilweise viel sparen, wenn ihr die Gratis-Geräte wirklich benötigt. Empfehlen können wir die Angebote zum Galaxy S22, S22+ und S22 Ultra. Die faltbaren Smartphones Galaxy Z Flip4 und Z fold4 sind leider nicht ausreichend reduziert, um sie euch guten Gewissens ans Herz zu legen.

Deal 200 € Cashback Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

+ o2 Grow 40+ GB

+ JBL Xtreme3 mtl./36Monate: 49,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Samsung Angebote

Deal 200 € Cashback Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

+ o2 Grow 40+ GB

+ Samsung Galaxy Tab A7 Lite (WiFi) + JBL Xtreme3 mtl./36Monate: 55,99 einmalig: 13,00 € Jetzt kaufen Alle Samsung Angebote