Oppo reduziert den Preis seiner Smartphones zum Black Friday um bis zu 30 Prozent. Wir verraten euch, bei welchen Deals es sich besonders lohnt zuzuschlagen und welche bereits heute zur Verfügung stehen. So behaltet ihr den Überblick.

Der Black Friday ist das Shopping-Event des Jahres. So ziemlich jedes Geschäft und alle Marken der Welt wetteifern mit besonders günstigen Angeboten, um die Wirtschaft anzukurbeln. So auch der chinesische Smartphone-Hersteller Oppo, der sich in den vergangenen Jahren mit Premium-Handys wie dem Oppo Find X3 Pro auch hierzulande als eine angesehene Marke etabliert hat. Bis zu 30 Prozent Nachlass soll es heute und morgen auf sämtliche Modelle des aktuellen Sortiments geben.

Oppo-Find-X-Angebot: Sichert euch die Flaggschiffe günstiger

Falls ihr schon immer mit dem Gedanken gespielt habt, ein Oppo-Find-X-Flaggschiff zu kaufen, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen. Aktuell gibt es das Oppo Find X2 Neo auf Amazon ganze 25 Prozent reduziert. Anstatt der 494,62 Euro kostet es nur noch 369 Euro. Ein guter Deal. Bedenkt jedoch, dass das Find X2 Neo bereits rund anderthalb Jahre auf dem Buckel hat. Inzwischen gibt es die Find-X3-Reihe und auch diese ist reduziert.

Das Oppo Find X3 Pro ist das aktuelle Top-Smartphone des Herstellers. Es kam im März 2021 auf den Markt und bietet eine der besten Ausstattungen der Android-Welt. Darunter unter anderem auch eine einzigartige Mikroskop-Kamera, die wir auch in unserem Find-X3-Pro-Test ausprobiert haben. Bei Amazon ist das Smartphone aktuell zehn Prozent günstiger und kostet nur noch 849 Euro anstatt 945 Euro. Ihr spart also fast 100 Euro für ein Premium-Smartphone.

Ihr seid Oppo-Fans oder wollt welche werden? Dann sichert euch bei Curved das perfekte Oppo-Starterpaket. Hier bekommt ihr das Oppo Find X3 Lite 5G mit Vertrag sowie gratis Enco-X-Wireless-Kopfhörern und dem Oppo Band Sport für monatlich 18,99 Euro.

Das Oppo Find X3 Lite ist die günstige Alternative für alle, die nicht allzu viel Geld in ein Handy investieren wollen. Anstelle der 369 Euro zahlt ihr aktuell nur 333 Euro bei Amazon, also rund neun Prozent weniger. Eine kleine Ersparnis, aber eine lohnende. Denn in unserem Find-X3-Lite-Test haben wir bereits gezeigt, wie gut das Smartphone ist.

Weitere Oppo-Deals am Black Friday

Oppo reduziert nicht nur die Find-X-Reihe, sondern auch alle anderen Modelle. So bekommt ihr zum Beispiel das im Mai veröffentlichte Oppo Reno6 für 438,99 Euro anstelle von 449 Euro bei Amazon. Deutlich mehr spart ihr beim Oppo Reno4 Z, dass es bei Saturn aktuell für 269 Euro gibt (statt 379 Euro). Beim Konkurrenten MediaMarkt gibt es das Oppo A54 5G für nur noch 199 Euro anstelle der 249 Euro UVP.

Auch das Oppo A94 5G, A74 4G und das A16 gibt es bei MediaMarkt und Saturn heute und morgen günstiger. Reicht euch ein Mittelklasse- oder Einsteiger-Smartphone, solltet ihr bei diesen Angeboten zuschlagen.