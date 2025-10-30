Seid ihr schon bereit für den Black Friday? Teufel ist es jedenfalls. Im offiziellen Shop des deutschen Hifi-Giganten findet ihr bereits viele tolle Angebote. Wir haben sie uns angesehen und euch zwei besonders lohnenswerte rausgepickt.

Teufel Rockster Cross: Beliebter Bluetooth-Lautsprecher jetzt 42 Prozent günstiger

Egal, ob zuhause oder unterwegs: Mit dem "Rockster Cross" habt ihr einen großen und extrem leistungsstarken Bluetooth-Lautsprecher an eurer Seite. Obwohl es inzwischen ein Nachfolgermodell gibt, ist das ältere Gerät nach wie vor absolut empfehlenswert. Teufel wurde nicht umsonst von Chip zum Hersteller des Jahres 2025 für Bluetooth-Lautsprecher gekürt.

Aktuell zahlt ihr für den Rockster Cross nur 199,99 Euro. Zum Vergleich: Die UVP liegt bei 349,99 Euro. Bei Amazon zahlt ihr aktuell 214,99 Euro. Ihr spart also mindestens 15 Euro auf einen der besten Lautsprecher seiner Gewichtsklasse.

Hier die technischen Highlights des Rockster Cross:

Strahlwassergeschützt nach IPX5

Bluetooth mit aptX für Musikstreaming in CD-ähnlicher Qualität

zwei Hochtöner, ein Subwoofer und zwei passive Treiber

Akku für Spielzeiten von 16 Stunden

Teufel AIRY TWS 2: ANC-Kopfhörer jetzt 30 Prozent günstiger

Keine Lust, einen Bluetooth-Lautsprecher zu schleppen? Dann holt euch lieber die In-Ear-Lautsprecher "AIRY TWS 2" von Teufel. Die gibt es aktuell für 69,99 Euro statt für 99,99 Euro. Bei Amazon kosten sie 72,99 Euro. Ihr spart also auf jeden Fall.

Die AIRY TWS 2 überzeugen durch starken Teufel-Sound und ihrem Active-Noise-Canceling (ANC). Letzteres filtert Umgebungsgeräusche, damit ihr eure Lieblingssongs ungestört genießen könnt. Weitere Highlights:

Spritzwasser-Schutz (IPX4)

Spielzeit bis zu 42 Stunden

Bluetooth 5.2 mit AAC für nahezu verlustfreies Musikstreaming

inklusive Ladecase mit Autopairing-Funktion

Black Friday Sale bei Teufel: Behaltet den Überblick

Teufel legt zum Black Friday 2025 einen Frühstart hin. Wir empfehlen, die Webseite des Hifi-Herstellers im Auge zu behalten. Die Angebote wechseln täglich und sind zusätzlich in limitierter Stückzahl vorhanden. Wer den Überblick behält und schnell ist, kann hier richtig viel Geld sparen. Seht euch hier an, was Teufel rund um den Black Friday zu bieten hat.

